'ज्यादा मीम बना रहे...', मोहम्मद शमी क्यों हो गए गुस्से से आगबबूला? न्यू कैप्टन पर बयान से मचाई सनसनी

Shubman Gill Mohammed Shami: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त करने के साहसिक फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. कुछ क्रिकेट फैंस, एक्सपर्ट और पूर्व खिलाड़ी बोर्ड के इस फैसले से निराश हैं. इस कारण चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ-साथ हेड कोच गौतम गंभीर और गिल भी निशाने पर हैं. इन तीनों को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, इससे भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी नाखुश हैं.

गिल को मिला शमी का समर्थन

शमी ने शुभमन गिल को पूरा समर्थन देते हुए प्रशंसकों से आग्रह किया है कि ऑनलाइन आलोचना और मीम्स को बंद करें. 26 वर्षीय गिल को कप्तान बनाने का यह फैसला एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है, जिसका सीधा लक्ष्य 2027 वनडे विश्व कप के लिए एक नई मजबूत टीम तैयार करना है. इस निर्णय के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई और मीम्स की बाढ़ आ गई. इसका मुख्य कारण यह है कि रोहित शर्मा ने हाल ही में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जीत दिलाई थी, जहां वह फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैन ऑफ द मैच भी रहे थे. ऐसे में कप्तानी बदलने के समय को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे.

आलोचकों पर बसे शमी

मोहम्मद शमी का मानना है कि चयनकर्ताओं और प्रबंधन ने सही कदम उठाया है. अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ''बहुत ही ज्यादा मीम्स बन रहे है इस सवाल को लेकर. मेरा मानना ​​है कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. यह बीसीसीआई, चयनकर्ताओं और कोचों का फैसला है.'' शमी ने याद दिलाया कि शुभमन गिल के पास कप्तानी का अनुभव है.

शमी ने क्या कहा?

शमी ने कहा, ''शुभमन ने इंग्लैंड में भारत की कप्तानी की है और वह गुजरात टाइटन्स के कप्तान भी हैं. इसलिए उनके पास अनुभव है. किसी को तो यह जिम्मेदारी देनी ही थी और बीसीसीआई ने इसके लिए शुभमन गिल को चुना है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए.'' 35 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने प्रशंसकों को यह भी याद दिलाया कि क्रिकेट में कप्तानी कभी भी स्थायी नहीं होती है और यह बदलाव खेल के प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा है. शमी ने जोर देकर कहा, ''लोगों को कप्तानी को लेकर सवाल नहीं उठाने चाहिए. यह हमारे हाथ में नहीं है. आज कोई कप्तान है, तो कल कोई और होगा. यह चक्र चलता रहेगा.''

वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे शमी

शमी को आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. चयनकर्ताओं ने उनकी जगह हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया है. बंगाल के इस अनुभवी खिलाड़ी का ध्यान घरेलू क्रिकेट पर केंद्रित है और वह 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में खेलने के लिए तैयार हैं.