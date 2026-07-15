धोनी के कान में लगा इस छोटे-से डिवाइस का क्या काम? जिसका इस्तेमाल कर भारत-इंग्लैंड मैच देख रहे थे माही

India vs England: भारत बनाम इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज में पूर्व महान कप्तान एमएस धोनी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. पहले माही 7 जुलाई, 2026 को अपने जन्मदिन के मौके पर स्टेडियम में T20I मुकाबला देखने पहुंचे थे और फिर 14 जुलाई को भी वो ODI सीरीज का पहला मैच देखने स्टेडियम पहुंचे. धोनी पास में बैठे बच्चे से पॉपकॉर्न मांगकर खाते दिखे, जिसका क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि महेंद्र सिंह धोनी के कान में जो एक छोटी-सी डिवाइस लगी थी, वो आखिर है क्या?
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर धोनी के कान में लगा यह ईयरपीस क्या है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्योंकि भारत के स्टेडियम में तो ऐसा कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता है.
दरअसल, एमएस धोनी के कान में जो डिवाइस दिखाई दिया, वह कोई ब्लूटूथ ईयरफोन या सामान्य हेडसेट नहीं था. यह एक स्टेडियम रेडियो रिसीवर (Stadium Radio Receiver) है. इंग्लैंड के क्रिकेट मैदानों में यह वर्षों से इस्तेमाल किया जाता रहा है और वहां मैच देखने आने वाले हजारों दर्शक इसका उपयोग करते हैं.
यह डिवाइस स्टेडियम के भीतर मौजूद एक विशेष लोकल रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़ा होता है. मैच शुरू होने से पहले दर्शक इसे स्टेडियम से किराये पर ले सकते हैं या खरीद सकते हैं. इसके बाद निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने पर उन्हें लाइव बॉल-बाय-बॉल कमेंट्री सुनाई देती है.
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैदान पर जो गेंद फेंकी जाती है, उसी समय लगभग बिना किसी देरी के कमेंट्री भी सुनाई देती है. यही वजह है कि टीवी प्रसारण की तरह कई सेकंड का लैग नहीं होता. इसके जरिए दर्शकों को विशेषज्ञों का विश्लेषण, खिलाड़ियों की रणनीति, आंकड़े और मैदान पर हो रहे छोटे-छोटे बदलावों की जानकारी भी मिलती रहती है. स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद यह डिवाइस काम नहीं करता क्योंकि इसका सिग्नल केवल उसी परिसर तक सीमित रहता है.
इंग्लैंड में टेस्ट और वनडे क्रिकेट देखने वाले कई अनुभवी दर्शक इस रेडियो ईयरपीस का इस्तेमाल करते हैं. इससे वे लाइव मैच का रोमांच भी महसूस करते हैं और साथ ही कमेंटेटर्स की विशेषज्ञ राय भी सुनते रहते हैं. यही कारण है कि धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी स्टेडियम में बैठकर इस तकनीक का इस्तेमाल करते नजर आए.
अभी तक इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम को सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी, लेकिन ODI सीरीज होते ही टीम इंडिया को जीत नसीब हुई. एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया. मेजबान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और स्कोरबोर्ड पर 258 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की शानदार पारी खेली. इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने शतकीय साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई. दोनों ने अर्धशतक जड़ा. अक्षर ने गेंद से भी कमाल दिखाते हुए 4 विकेट चटकाए और उन्हें, 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.