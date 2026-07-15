Add Zee Business As A Preferred Source
App

धोनी के कान में लगा इस छोटे-से डिवाइस का क्या काम? जिसका इस्तेमाल कर भारत-इंग्लैंड मैच देख रहे थे माही

महेंद्र सिंह धोनी भारत-इंग्लैंड ODI सीरीज का पहला मैच देखने स्टेडियम पहुंचे. धोनी पास में बैठे बच्चे से पॉपकॉर्न मांगकर खाते दिखे, जिसका क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि महेंद्र सिंह धोनी के कान में जो एक छोटी-सी डिवाइस लगी थी, वो आखिर है क्या?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 15, 2026, 04:36 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:36 AM IST
धोनी के कान में लगा इस छोटे-से डिवाइस का क्या काम? जिसका इस्तेमाल कर भारत-इंग्लैंड मैच देख रहे थे माही
Image Credit: धोनी के कान में लगा इस छोटे-से डिवाइस का क्या काम? (Screengrabs/X)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्पेन ने सेमीफाइनल में उतार दिया फ्रांस का बुखार... ये 3 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
FIFA World Cup 20261 hr ago
2
Ghaziabad6:29 PM IST
3
US-Iran War6:25 PM IST
4
Delhi crime news6:23 PM IST
5
Delhi news5:54 PM IST