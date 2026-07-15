धोनी के कान में लगा इस छोटे-से डिवाइस का क्या काम? जिसका इस्तेमाल कर भारत-इंग्लैंड मैच देख रहे थे माही

अभी तक इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम को सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी, लेकिन ODI सीरीज होते ही टीम इंडिया को जीत नसीब हुई. एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया. मेजबान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और स्कोरबोर्ड पर 258 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की शानदार पारी खेली. इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने शतकीय साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई. दोनों ने अर्धशतक जड़ा. अक्षर ने गेंद से भी कमाल दिखाते हुए 4 विकेट चटकाए और उन्हें, 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.