पृथ्वी शॉ ने क्यों पकड़ा सरफराज खान के भाई का कॉलर? एक 'Thank you' के कारण मचा बवाल

महाराष्ट्र और मुंबई के बीच 3 दिवसीय वॉर्मअप मैच खेला जा रहा है. पहले दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. पृथ्वी शॉ आउट होने के बाद अपना आपा खो बैठे.  रणजी ट्रॉफी के इस सत्र की शुरुआत होने से पहले शॉ ने वॉर्म अप मैच में 181 रनों की पारी खेली थी. 

Oct 08, 2025, 05:17 PM IST
Prithvi Shaw
महाराष्ट्र और मुंबई के बीच 3 दिवसीय वॉर्मअप मैच खेला जा रहा है. पहले दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. पृथ्वी शॉ आउट होने के बाद अपना आपा खो बैठे.  मंगलवार 7 अक्टूबर को पुणे में अपनी पुरानी टीम के साथी खिलाड़ी के साथ विवाद में पड़ गए. शॉ ऑलराउंडर मुशीर खान से भिड़ गए यहां तक कि उन्होंने उनकी कॉलर तक पकड़ ली और बल्ला मारने के लिए दौड़ पड़े. वह इस सीजन महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं.  रणजी ट्रॉफी के इस सत्र की शुरुआत होने से पहले शॉ ने वॉर्म अप मैच में 181 रनों की पारी खेली थी. अपनी पारी के दौरान शॉ ने 220 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन एक बार फिर वह विवादों में पड़ गए हैं.

'थैंक्यू को लेकर हुआ विवाद'
मीडिया रिपोर्ट्स की  मानें तो महाराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. ओपनिंग करते हुए शॉ ने 220 गेंदों पर 21 चौके और 3 छक्कों की मदद से शानदार 181 रनों की पारी खेली. शॉ ने अरशिन कुलकर्णी के साथ मिलकर 205 रनों की साझेदारी निभाई. यह मामला शॉ के आउट होने के बाद का है. तब महाराष्ट्र का स्कोर 430-3 था. 74 वें ओवर में मुशीर खान की गेंद पर इरफान उमैर ने फाइनल लेग बाउंड्री पर कैच दे दिया. उनके आउट होने  पर मुशीर खान ने उन्हें 'थैंक्यू' कहा.  इसके बाद शॉ बौखला गए और मुशीर खान को बल्ले से मारने के लिए दौड़ पड़े. 

महाराष्ट्र से जुड़े शॉ
साल 2016-17 रणजी ट्रॉफी के सीजन में शॉ ने मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. जिसके बाद उन्होंने  साल 2018-19 में  टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया.  बता दें कि शॉ पिछले सीजन अपनी घरेलू टीम को छोड़कर महाराष्ट्र के साथ जुड़ गए. उनके साथ ही टीम में एमपी और केरल के स्पिन ऑलराउंडर जलज सक्सेना भी शामिल हुए.

शॉ का इंटरनेशनल करियर
लंबे समय से भारतीय टीम की रेस से बाहर चल रहे शॉ टीम इंडिया में वापसी को लेकर बेकरार हैं. शॉ ने अपने छोटे से टेस्ट करियर में खेले 5 मैचों की 9 पारियों में 339 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए हैं. उनके टेस्ट करियर का उच्चतम स्कोर 134 रनों का रहा है. वहीं, अगर बात करें उनके वनडे करियर की तो उन्होंने अपने ODI करियर में खेले 6 मैचों की 6 पारियों में 189 रन बनाए हैं. इस दौरान शॉ का उच्चतम स्कोर 49 रनों का रहा है. 

ये भी पढ़ें :1 डबल हंड्रेड और 8 शतक... कैसा है RO-KO का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड? देखें पूरी लिस्ट

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Sarfaraz Khan Prithvi Shaw

