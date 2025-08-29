रविचंद्रन अश्विन ने अचानक IPL से क्यों लिया संन्यास? सबके सामने कर दिया खुलासा, धोनी का लिया नाम

Ravichandran Ashwin MS Dhoni: भारत के दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया. पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था. अब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को अलविदा कहके उन्होंने हैरान कर दिया. अश्विन के बारे में कहा जा रहा था कि अगर उन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम रिलीज भी करती है तो उन्हें नीलामी में कोई न कोई टीम बड़ी कीमत में जरूर खरीद सकती है. इस गेंदबाज ने आईपीएल में अपने सफर की शुरुआत चेन्नई के लिए ही की थी और अंत भी उसी टीम के साथ हुआ.

अब अश्विन में आईपीएल के लिए ऊर्जा नहीं

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस अचानक लिए गए फैसले का कारण बताया. उन्होंने कहा कि अब उनमें आईपीएल के तीन महीने के लंबे और थकाऊ शेड्यूल को निभाने की ऊर्जा नहीं बची है. बढ़ती उम्र के साथ, यात्रा करना, लगातार मैच खेलना और फिर से ठीक होने के लिए समय निकालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था. अश्विन पहले की तरह लंबी-लंबी यात्रा नहीं करना चाहते हैं और ज्यादातर समय फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं.

अश्विन ने क्या कहा?

अश्विन ने कहा, ''मैं सोच रहा था कि क्या मैं अगले साल आईपीएल खेल पाऊंगा? आईपीएल के तीन महीने मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं. यह बहुत थकाऊ होता है. इसी वजह से मैं महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को देखकर हैरान रह जाता हूं. जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आईपीएल खेलने की क्षमता कम होती जाती है.'' उनके इस बयान के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया कि उनका यह फैसला चेन्नई सुपरकिंग्स की मिनी-ऑक्शन की योजनाओं से जुड़ा हुआ था.

विदेशी लीगों में मौका तलाशने की संभावना

38 वर्षीय अश्विन ने विदेश में अन्य लीगों में खेलने की इच्छा भी जताई. मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम द हंड्रेड और SA20 जैसी लीगों से जोड़ा जा रहा था. अश्विन ने पुष्टि की कि उन्होंने एक अन्य लीग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. हालांकि उन्होंने उस लीग का नाम नहीं बताया. उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में कोचिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपने शर्तों पर ही ऐसा करना चाहेंगे.

ऐसा रहा अश्विन का आईपीएल करियर

अपने 16 साल के आईपीएल करियर में अश्विन ने 221 मैच खेले. इस दौरान 7.20 की इकोनॉमी से 187 विकेट लिए. बल्लेबाजी में भी उन्होंने 833 रन का योगदान दिया, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. आईपीएल में उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स के अलावा राइजिंग पुणे सुपरजायंट, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का भी प्रतिनिधित्व किया.