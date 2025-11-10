राजस्थान रॉयल्स से अलग क्यों हुए थे रवींद्र जडेजा? 15 साल पहले की वो घटना, जिससे बुरी तरह हिल गया था क्रिकेट जगत

Ravindra Jadeja Rajasthan Royals Story: आईपीएल 2026 के लिए 15 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन से पहले ट्रेड मार्केट में काफी हलचल है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन की अदला-बदली को लेकर बातचीत चल रही है. राजस्थान ने शुरुआत में जडेजा को लेकर CSK से संपर्क किया था, लेकिन बातचीत रुक गई. दरअसल, रॉयल्स उसी समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ सैमसन और ट्रिस्टन स्टब्स से जुड़े एक अलग ट्रेड पर भी बातचीत कर रहे थे.

दिल्ली के बाद चेन्नई से रॉयल्स की बातचीत

दिल्ली कैपिटल्स से राजस्थान की डील कैंसिल हो गई है. इसका मुख्य कारण राजस्थान की अनकैप्ड खिलाड़ी समीर रिजवी की मांग पर असहमति थी. अब रॉयल्स ने सीएसके के साथ फिर से बातचीत शुरू की. माना जा रहा है कि बातचीत सिर्फ जडेजा-सैमसन के सीधे एक्सचेंज तक ही सीमित नहीं है. राजस्थान ने सीएसके के एक और खिलाड़ी में भी दिलचस्पी दिखाई है. टीम सैम करन या मथीशा पथिराना में से किसी एक को अपनी फ्रेंचाइजी में शामिल करना चाहती है.

2010 में राजस्थान से क्यों अलग हुए थे जडेजा?

आईपीएल ट्रेड की खबरों के बीच लोग यह जानना चाहते हैं कि जडेजा को 2010 में राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज क्यों किया था? यहां तक कि उनके ऊपर एक सीजन का बैन भी लगा था. उसके बाद जडेजा को टीम बदलनी पड़ी और वह कोच्चि टस्कर्स केरल के लिए भी खेलें. यह कहानी कुछ ऐसी है जिस पर किसी को भरोसा नहीं होता. अब 15 साल हो गए हैं और यह कहानी एक बार फिर से ताजा हो गई है. इसकी चर्चा क्रिकेट फैंस के बीच में हो रही है.

जडेजा ने कर दी थी ये गलती

कहानी 2010 की है. उस समय तक जडेजा ने राजस्थान के साथ दो सफल सीजन खेले थे. इसमें 2008 में टाइटल जीतना भी शामिल था. इसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी को बिना बताए मुंबई इंडियंस में जाने की कोशिश करने के लिए एक साल के लिए बैन कर दिया था. तब आईपीएल के चीफ ललित मोदी ने कहा था, ''आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस नतीजे पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को रवींद्र जडेजा के रिप्रेजेंटेशन और राजस्थान रॉयल्स के एक और रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने के बाद पहुंची है. आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल द्वारा बनाए गए प्लेयर गाइडलाइंस बहुत जरूरी हैं और सभी खिलाड़ियों को उनका सख्ती से पालन करना होगा.''

चेन्नई में लिखा नया इतिहास

जडेजा ने 2010 में सस्पेंशन पूरा किया और 2011 में कोच्चि टस्कर्स केरल के साथ लीग में वापसी की. एक साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें चुन लिया. उसके बाद जो हुआ वह अपने आप में इतिहास है. जडेजा ने चेन्नई को 5 में से 3 बार चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया. 2023 फाइनल में खेली गई उनकी पारी को कोई नहीं भूल सकता. जडेजा ने मोहित शर्मा के आखिरी ओवर में टीम को जीत दिलाई और चेन्नई ने पांचवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया था.