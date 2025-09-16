रॉबिन उथप्पा-युवराज सिंह को क्यों मिला ED का नोटिस? दो दिग्गजों से पहले ही हो चुकी है पूछताछ

Robin Uthappa Yuvraj Singh: भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में बुरी तरह फंस गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उथप्पा और युवराज को कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इस मामले में अभिनेता सोनू सूद को भी नोटिस जारी किया गया है.

कब पेश होंगे युवराज-उथप्पा?

युवराज 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं. वहीं, उथप्पा 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में थे. 43 साल के युवराज और 39 साल के उथप्पा के साथ सोनू सूद को अगले सप्ताह के दौरान गवाही देने और 1xBet नामक एक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि उथप्पा को 22 सितंबर को, युवराज सिंह को 23 सितंबर को और सूद को 24 सितंबर को गवाही देने के लिए कहा गया है.

रैना-धवन से हुई है पूछताछ

संघीय जांच एजेंसी ने इस जांच के तहत पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ की है. एजेंसी ने सोमवार को इस मामले में पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज किया है. सूत्रों ने बताया कि बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा मंगलवार को मामले में निर्धारित समन पर ईडी के समक्ष पेश हुए, जबकि 1xBet की भारत ब्रांड एंबेसडर और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला मंगलवार को निर्धारित तिथि पर अभी तक पेश नहीं हुई हैं.

करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप

यह जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से संबंधित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है या भारी मात्रा में कर चोरी की है. 1xBet एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज है जो सट्टेबाजी उद्योग में 18 वर्षों से कार्यरत है. ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं.