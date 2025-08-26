रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक क्यों लिया संन्यास? रिटायरमेंट के 4 महीने बाद किया बड़ा खुलासा

Rohit Sharma Test Cricket: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों खिलाड़ियों के रिटायरमेंट को लेकर काफी चर्चा में है. पिछले नौ महीने में सात खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान किया है. रविचंद्रन अश्विन से इसकी शुरुआत हुई थी और चेतेश्वर पुजारा इस लिस्ट में शामिल होने वाले पिछले सदस्य हैं. अश्विन के बाद वरुण एरॉन, ऋद्धिमान साहा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पीयूष चावला और पुजारा ने रिटायरमेंट की घोषणा की. इनमें से रोहित और विराट वनडे में अभी भी सक्रिय हैं.

रोहित की राह पर विराट

भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा झटका लगा था. टेस्ट कप्तान रोहित ने मई में अचानक ही संन्यास का ऐलान कर दिया था. उनके कुछ दिन बाद ही कोहली ने भी यही घोषणा कर दी. दोनों खिलाड़ियों ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कहा था. अब खुद भारतीय टीम के वनडे कप्तान ने बताया है कि उन्होंने लाल गेंद वाले क्रिकेट को क्यों अलविदा कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Cheteshwar Pujara: संन्यास के बाद भी आएंगे पैसे...चेतेश्वर पुजारा को मिलेगी पेंशन, कितने रुपये देगी BCCI?

रोहित ने टेस्ट से क्यों लिया संन्यास?

एक इवेंट में बातचीत के दौरान रोहित शर्मा ने खुलासा किया कि पांच दिनों तक टेस्ट क्रिकेट खेलना मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला होता है. यह एक संकेत हो सकता है कि उन्होंने इस फॉर्मेट को इसलिए छोड़ा, क्योंकि यह उन्हें मानसिक रूप से थका रहा था. रोहित ने यह भी याद किया कि मुंबई में उनके शुरुआती दिनों में तीन दिनों तक क्लब क्रिकेट खेलना उन्हें कठिन परिस्थितियों से निपटने में कैसे मदद करता था. रोहित ने कहा, ''टेस्ट क्रिकेट में लंबी अवधि की आवश्यकता होती है. आपको पांच दिनों तक टिकना होता है. मानसिक रूप से यह बहुत चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला भी है. मुंबई में, यहां तक कि क्लब मैच भी दो या तीन दिनों तक चलते हैं. हम इसी तरह बड़े हुए हैं. यह आपको कम उम्र से ही लंबे फॉर्मेट के क्रिकेट से निपटने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है.''

क्या रोहित शर्मा वनडे से जल्द रिटायर होंगे?

रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे. ऐसी अफवाहें हैं कि वह इस सीरीज के बाद संन्यास ले सकते हैं. हालांकि, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इन अफवाहों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है. उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों तब तक वनडे खेलते रहेंगे जब तक वे खुद खेलना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: चेतेश्वर पुजारा या विराट कोहली...103 टेस्ट मैच के बाद कौन भारी? हैरान करने वाले हैं दो दिग्गजों के रिकॉर्ड

विदाई पर बीसीसीआई का बयान

राजीव शुक्ला ने कहा, "उन्होंने संन्यास कब लिया? रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों अभी भी वनडे खेलेंगे. अगर वे अभी भी खेल रहे हैं तो अभी विदाई की बात क्यों करें? आप लोग अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं? हमारी नीति बहुत स्पष्ट है. बीसीसीआई कभी भी किसी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहता. उसे अपना फैसला खुद लेना होता है. उसे यह कॉल खुद लेनी होती है.''