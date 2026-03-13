Advertisement
trendingNow13139592
Hindi Newsक्रिकेटसनराइजर्स ने अबरार अहमद को क्यों खरीदा? कोच ने किया खुलासा, काव्या मारन की हो रही चौतरफा आलोचना

सनराइजर्स ने अबरार अहमद को क्यों खरीदा? कोच ने किया खुलासा, काव्या मारन की हो रही चौतरफा आलोचना

The Hundred 2026 Player Auction: अबरार अहमद द हंड्रेड टूर्नामेंट में किसी भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी द्वारा साइन किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए. पाकिस्तान के इस मिस्ट्री स्पिनर ने सनराइजर्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच बोली की जंग छेड़ दी, जिसके बाद उन्हें 190,000 पाउंड (लगभग 2.34 करोड़ रुपये) में खरीदा गया. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 13, 2026, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: Social Media
Photo Credit: Social Media

The Hundred 2026 Player Auction: सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन एक बड़े विवाद में फंस गई है. उनकी सनराइजर्स फ्रेंचाइजी की एक टीम सनराइजर्स लीड्स ने इंग्लैंड में कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है. आगामी द हंड्रेड टूर्नामेंट के लिए टीम ने पाकिस्तान के अबरार अहमद को खरीदकर सबको चौंका दिया है. पिछले कुछ समय से आईपीएल से जुड़ी हुई विदेशी टीमों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी भी लीग में नहीं खरीदा है. सनराइजर्स ने उस क्रम को तोड़ दिया.

अबरार इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी द्वारा साइन किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए. पाकिस्तान के इस मिस्ट्री स्पिनर ने सनराइजर्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच बोली की जंग छेड़ दी, जिसके बाद उन्हें 190,000 पाउंड (लगभग 2.34 करोड़ रुपये) में खरीदा गया.  काव्या मारन ऑक्शन में मौजूद थीं और उन्होंने ही बोली लगाने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया. ऑक्शन के बाद, सनराइजर्स के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदने के इस कदम के बारे में बात की.

विटोरी ने किया खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

विटोरी ने बीबीसी स्पोर्ट से कहा, ''उनके पास जिस तरह की विविधताएं हैं, वह उन्हें सबसे अलग बनाती हैं. बहुत से खिलाड़ी, खासकर घरेलू खिलाड़ी, उन्हें पहले कभी खेलते हुए नहीं देख पाए होंगे.'' न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने यह भी कहा कि उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जुड़ी अटकलों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन न करने के बारे में कोई खास निर्देश नहीं दिया गया था.

ये भी पढ़ें: सनराइजर्स में अबरार अहमद, हारिस रऊफ अनसोल्ड, शाहीन अफरीदी और शादाब खान का क्या हुआ?

विटोरी को आलोचनाओं का अंदाजा था

विटोरी ने आगे कहा, ''हम ऑक्शन में इस सोच के साथ आए थे कि हमारे लिए हर खिलाड़ी उपलब्ध है. जैसे ही यह विकल्प सामने आया, अंतरराष्ट्रीय टीमों के कई बेहतरीन स्पिनर भी विकल्प के तौर पर मौजूद थे, लेकिन अबरार हमारी पहली पसंद थे.'' अबरार इस ऑक्शन में बिकने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे. उनसे पहले एक और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने 140,000 पाउंड (लगभग 1.72 करोड़ रुपये) में खरीदा था. फीनिक्स का IPL से कोई लेना-देना नहीं है.

ये भी पढ़ें: राहुल द्रविड़ को मिलेगा स्पेशल अवॉर्ड, सचिन-गावस्कर और कपिल के क्लब में होंगे शामिल

रऊफ, शादाब और सैम अयूब अनसोल्ड

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर सैम अयूब और स्पिनर शादाब खान पहले अनसोल्ड रह गए थे. अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही खुद को इस ऑक्शन से हटा लिया था. बुधवार को हुए महिलाओं के 'द हंड्रेड' ऑक्शन में शामिल पाकिस्तान की सिर्फ दो खिलाड़ी फातिमा सना और सादिया इकबाल अनसोल्ड रह गईं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Kaviya MaranAbrar Ahmed

Trending news

होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: 'सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं', विपक्ष पर बरसीं निर्मला सीतारमण
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: 'सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं', विपक्ष पर बरसीं निर्मला सीतारमण
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा