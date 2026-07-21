आयरलैंड और इंग्लैंड में क्यों लड़खड़ाई टीम इंडिया? तिलक वर्मा ने बताई हार की असली वजह

India vs Zimbabwe Series: भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने हाल ही में टीम के खराब प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है. टी20 विश्व कप चैंपियन भारतीय टीम आयरलैंड के अपने हालिया दौरे पर एक भी मैच जीतने में नाकाम रही और दो अलग-अलग सीरीज में उसे हर मैच में हार का सामना करना पड़ा. आयरलैंड ने डबलिन में भारत का 2-0 से सूपड़ा साफ किया, जिसके बाद हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम ने भारत को 4-0 से करारी शिकस्त दी. जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज से पहले तिलक ने तर्क दिया कि टीम का यह खराब प्रदर्शन काफी हद तक विदेशी परिस्थितियों के अनुभव की कमी के कारण था.
तिलक वर्मा का कहना है कि पिछले दो वर्षों में टीम ने ज्यादातर मैच एशिया में खेले थे और इतने समय बाद अचानक विदेशी परिस्थितियों में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना चुनौतीपूर्ण था. हालांकि, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह तर्क पूरी तरह सटीक नहीं है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली थी. लेकिन यह सच है कि इस मौजूदा ग्रुप ने 2022 के बाद पहली बार टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था.
Focused on regaining the momentum
Vice-captain Tilak Varma on #TeamIndia's approach ahead of the #ZIMvIND T20Is as we aim to get back to winning ways @TilakV9 pic.twitter.com/3pJxfLhglp
— BCCI (@BCCI) July 21, 2026
आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के दौरान अपने मामूली प्रदर्शन के कारण खुद उपकप्तान तिलक वर्मा भी आलोचनाओं के घेरे में रहे हैं. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि तिलक को उनके पसंदीदा नंबर 3 स्थान से हटाकर नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जो उनकी स्वाभाविक शैली के अनुकूल नहीं था. तिलक ने स्पष्ट किया कि उनका धीमा खेल स्वाभाविक आक्रामक खेल के बजाय टीम की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने का परिणाम था
तिलक के अनुसार, आयरलैंड और इंग्लैंड में भारत का टॉप ऑर्डर बार-बार पावरप्ले में ही बिखर रहा था. ऐसे में आक्रामक होने के बजाय पारी को स्थिरता देना उनकी जिम्मेदारी बन गई थी. उन्होंने बताया कि जब टीम के 4-5 विकेट जल्दी गिर रहे हों, तो वहां जाकर केवल बड़े शॉट लगाने की कोशिश में आउट होना समझदारी नहीं थी. तिलक ने स्वीकार किया कि हालांकि उनका स्वभाव पहली गेंद से प्रहार करने का है, लेकिन उपकप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण उन्हें टीम के फायदे के लिए अधिक स्मार्ट और जिम्मेदार निर्णय लेने पड़े.