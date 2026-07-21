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आयरलैंड और इंग्लैंड में क्यों लड़खड़ाई टीम इंडिया? तिलक वर्मा ने बताई हार की असली वजह

India vs Zimbabwe Series: भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खराब दौर के बाद अपनी धीमी बल्लेबाजी और टीम की हार पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने खराब फॉर्म के पीछे विदेशी परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 21, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:09 PM IST
आयरलैंड और इंग्लैंड में क्यों लड़खड़ाई टीम इंडिया? तिलक वर्मा ने बताई हार की असली वजह
Image Credit: भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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