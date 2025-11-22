Advertisement
trendingNow13014513
Hindi Newsक्रिकेट

ट्रेविस हेड ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर 60000 लोगों से क्यों मांगी माफी? वजह जान बढ़ जाएगी इज्जत

AUS vs ENG, The Ashes: इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मन ट्रेविस हेड ने तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया. ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिलाने के बाद उन्होंने 60000 लोगों से माफी भी मांगी. इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Why did Travis Head apologize to 60000 people
Why did Travis Head apologize to 60000 people

AUS vs ENG, The Ashes: एशेज टेस्ट सीरीज 2025-26 का पहला मुकाबला सिर्फ दो दिनों में खत्म हो गया. पर्थ में खेले गए टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से धूल चटाकर पांच मैचों की शृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. ऑस्ट्रेलिया की यादगार जीत में ट्रेविस हेड का अहम किरदार रहा. दूसरी पारी में टीम मैनेजमेंट ने हेड को ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए भेजा और बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज उम्मीद पर खरे उतरे और इंग्लिश बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी. 

पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने महज 69 गेंदों पर शतक ठोककर सनसनी मचा दी. 83 गेंदों पर 123 रनों की अद्भुत पारी खेलकर जब वो आउट हुए तो स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया. हालांकि, मैच खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत के दौरान हेड ने 60,000 लोगों से माफी मांगी. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने आखिर ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं. 

ट्रेविस हेड ने फैंस से क्यों मांगी माफी?

ट्रेविस हेड ने पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन स्टेडियम में मौजूद तमाम फैंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैच के बाद उन्होंने 60 हजार लोगों से माफी भी मांगी. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया. रिपोर्ट के अनुसार तीसरे दिन के लिए लगभग 6000 फैंस ने टिकट बुक कराई थी. वो इस मैच का गवाह बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. यही वजह है कि हेड ने उन तमाम फैंस से माफी मांगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड के छक्के छुड़ाने के बाद ट्रेविस हेड ने ब्रॉडकास्टर से कहा, ''कल का दिन हमारे लिए कुछ खास नहीं था, आज का दिन भी थोड़ा मुश्किल रहा... इसलिए दो दिन के अंदर ही इस तरह की जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात है। मुझे उन 60,000 लोगों पर तरस आ रहा है जिन्होंने कल के लिए टिकट खरीदे थे। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं.''

ट्रेविस हेड ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड 

ट्रेविस हेड ने 69 गेंदों पर शतक जड़कर ना सिर्फ इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़े. हेड एशेज टेस्ट सीरीज के इतिहास में किसी एक पारी में चार छक्के जड़ने वाले पहले ओपनर बन गए हैं. 83 गेंदों पर 123 रनों की शानदार पारी के दौरान हेड ने 16 चौके और 4 छक्के जड़े. हेड टेस्ट की चौथी पारी में चेज करते हुए सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. हेड ने महज 69 गेंदों पर सेंचुरी ठोककर सनसनी मचा दी. उन्होंने इंग्लैंड के गिल्बर्ट जेसप का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1902 एशेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी पारी में 76 गेंदों में शतक जड़ा था.

ये भी पढ़ें: ट्रेविस हेड ने अंग्रेजों को समझाया पर्थ का असली 'अर्थ'... AUS vs ENG मैच में टूटा 100 साल पुराना रिकॉर्ड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

travis head

Trending news

'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
kerala news in hindi
'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का आरोप; बोले-कर रहे सुसाइड
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर डॉक्टरों के अकाउंट्स, टेरर हैंडलर की प्रॉपर्टी अटैच
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
Maoist
Naxal Surrender:हिडमा के करीबी 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल संगठन को बड़ा झटका
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पंजाब में चलेगा रक्तदान अभियान, 25 नवंबर से शुरुआत
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
nirav modi
नीरव मोदी की टूटेगी कमर, ईडी नीलाम करेगी मर्सिडीज, बैंक अकाउंट में जमा होगी रकम
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट