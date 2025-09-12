वाइफ गीता बसरा को 'मैडम' कहकर क्यों बुलाते हैं भज्जी? फैंस के सामने इस डर का किया खुलासा

Harbhajan Singh Geeta Basra: भारत में क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच गजब का संबंध हैं. मंसूर अली खान पटौदी से लेकर विराट कोहली, हरभजन सिंह और केएल राहुल तक ने बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी की है. हरभजन सिंह और गीता बसरा की जोड़ी की चर्चा काफी होती है. हाल ही में दोनों एक मुंबई इवेंट में नजर आए. वहां उन्होंने अपनी केमिस्ट्री को लेकर मजेदार बात की. गीता बसरा अक्सर हरभजन की टांग खिंचाई करती रहती हैं और मैदान पर बड़े-बड़े दिग्गजों को अपनी स्पिन पर नचाने वाले भज्जी उनके सामने कुछ नहीं कर पाते.

गीता बसरा ने किया खुलासा

इवेंट में जब मीडिया के साथ बातचीत शुरू हुई, तो गीता बसरा ने बताया कि हरभजन सिंह कितने भुलक्कड़ हैं. उन्होंने कहा, ''ये बहुत भूलते हैं, नाम भूलते हैं, कहां चीजें रखी हैं वो भूलते हैं, कल क्या करना है वो भूल जाते हैं, उनकी डायरी, उनकी अलार्म क्लॉक, उनका सब कुछ.'' गीता ने आगे कहा, ''ये हमारे यहां भी लंबे समय से काम करने वाले स्टाफ को भी भूल जाते हैं... पुष्पा का नाम कुछ और बोल देंगे. शुक्र है मेरा नाम इनको याद है, नहीं तो मुझे डर है कि मेरा भी नाम भूल जाएंगे.''

'घर पर मैडम ही बुलाता हूं'

यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. हरभजन भी एक अच्छे खिलाड़ी की तरह हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की बात पर और कहा, ''नहीं मैं दरअसल इसलिए मैडम कहता हूं, घर पर मैडम ही बुलाता हूं.

हरभजन और गीता की लव स्टोरी

अभिनेत्री गीता बसरा और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने 2015 में शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं. 2016 में उन्होंने अपनी बेटी हिनाया का स्वागत किया और 2021 में उनके बेटे जोवन वीर सिंह का जन्म हुआ. गीता ने अभिनय से ब्रेक ले लिया था. वह पिछली बार 2016 में पंजाबी फिल्म 'लॉक' में नजर आई थीं. अब उन्होंने 'मेहर' फिल्म के साथ पोलीवुड (पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री) में वापसी की है. इसमें उन्होंने राज कुंद्रा के साथ स्क्रीन शेयर की है.