गंभीर ने ऐसा क्यों किया? प्रैक्टिस मैच में फुस्स हुए सारे गेंदबाज, सिर्फ एक को बॉलिंग का मौका नहीं दिया

बता दें कि उंगली में चोट की वजह से रेगुलर कप्तान शुभमन गिल पहले दिन मैदान पर मौजूद नहीं थे. उनकी गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे थे. जाहिर है कि प्रैक्टिस मैच में ज्यादातर फैसले हेड कोच गौतम गंभीर ले रहे होंगे. बड़ा सवाल ये है कि आखिर गंभीर ने आकिब को क्यों नहीं आजमाया? वैसे तो इसके पीछे की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि गौतम गंभीर इस गेंदबाज को एक्सपोज नहीं करना चाहते होंगे. हेड कोच का ये प्लान हो सकता है कि आकिब श्रीलंकन टीम के लिए मिस्ट्री बने रहें और उनके खिलाफ ज्यादा प्लान बनाने का मौका ना मिले.