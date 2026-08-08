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गंभीर ने ऐसा क्यों किया? प्रैक्टिस मैच में फुस्स हुए सारे गेंदबाज, सिर्फ एक को बॉलिंग का मौका नहीं दिया

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेल रही है. पहले दिन ज्यादातर भारतीय गेंदबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. हेड कोच गौतम गंभीर ने जम्मू कश्मीर के आकिब नबी को छोड़कर बाकी सभी गेंदबाजों को आजमाया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 08, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:56 AM IST
गंभीर ने ऐसा क्यों किया? प्रैक्टिस मैच में फुस्स हुए सारे गेंदबाज, सिर्फ एक को बॉलिंग का मौका नहीं दिया
Image Credit: प्रैक्टिस मैच में फुस्स हुए सारे गेंदबाज, सिर्फ एक को बॉलिंग का मौका नहीं दिया (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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