गंभीर ने ऐसा क्यों किया? प्रैक्टिस मैच में फुस्स हुए सारे गेंदबाज, सिर्फ एक को बॉलिंग का मौका नहीं दिया

टीम इंडिया फिलहाल श्रीलंका इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेल रही है. कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले दिन भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 90 ओवर में 8 विकेट खोकर 363 रन बना दिए. सही मायने में कहें तो श्रीलंका की 'बी' टीम के आगे टीम इंडिया के लगभग सभी गेंदबाज बेबस नजर आए.
आलम ये रहा कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पूरे दिन विकेट के लिए तरस गए. अनुभवी स्पिनर रवींद्र जडेजा के खाते में दो विकेट जरूर आए, लेकिन वो भी उतने खतरनाक नहीं दिखे, जितनी उनसे उम्मीद थी. प्रैक्टिस मैच के पहले दिन हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने आकिब नबी को छोड़कर सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया.
प्रैक्टिस मैच में ज्यादातर टीमें सभी गेंदबाजों को मौका देना चाहती है. गौतम गंभीर का भी शायद यही प्लान होगा. हालांकि, उन्होंने टीम में मौजूद सारे बॉलिंग ऑप्शन में से सिर्फ आकिब नबी को गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया. पहले दिन 90 ओवर की गेंदबाजी हुई. सिराज से लेकर सारांश जैन तक ने हाथ खोले, लेकिन जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी ड्रेसिंग रूम से उन्हें बस देखते रह गए.
बता दें कि उंगली में चोट की वजह से रेगुलर कप्तान शुभमन गिल पहले दिन मैदान पर मौजूद नहीं थे. उनकी गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे थे. जाहिर है कि प्रैक्टिस मैच में ज्यादातर फैसले हेड कोच गौतम गंभीर ले रहे होंगे. बड़ा सवाल ये है कि आखिर गंभीर ने आकिब को क्यों नहीं आजमाया? वैसे तो इसके पीछे की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि गौतम गंभीर इस गेंदबाज को एक्सपोज नहीं करना चाहते होंगे. हेड कोच का ये प्लान हो सकता है कि आकिब श्रीलंकन टीम के लिए मिस्ट्री बने रहें और उनके खिलाफ ज्यादा प्लान बनाने का मौका ना मिले.
स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने में चोट की वजह से बाहर हो गए और आकिब नबी की किस्मत चमक गई. उन्हें आखिरकार पिछले रणजी सीजन में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला. 2025-26 रणजी ट्रॉफी में आकिब ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 60 विकेट चटकाए और जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अभी तक 43 फर्स्ट क्लास मैचों में 18.63 की औसत से 162 विकेट चटकाए हैं. 29 वर्षीय पेसर के लिए पहली बार टीम इंडिया का दरवाजा खुला है.