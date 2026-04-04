न बॉलिंग, न बैटिंग और न ही फील्डिंग... हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस में क्यों नहीं हुए शामिल? आया बड़ा अपडेट

DC vs MI: आईपीएल 2026 के पहले डबल हेडर के लिए मंच सजा हुआ है. दोपहर को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले हार्दिक पांड्या की प्रैक्टिस सेशन में गैरमौजूदगी ने नई बहस छेड़ दी है. लेकिन अब अपडेट आ चुका है कि आखिर क्यों हार्दिक पांड्या ने प्रैक्टिस सेशन छोड़ा. पांड्या किसी भी प्रैक्टिस सेशन में नहीं शामिल हुए. जिसके चलते फैंस कन्फ्यूज हुए कि वह दिल्ली के खिलाफ खेलेंगे या नहीं.

इंजरी या फिर कुछ और?

हार्दिक पांड्या दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शनिवार के मैच से पहले मुंबई इंडियंस प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हुए. पांड्या के लिए टी20 वर्ल्ड कप के बाद लगातार शेड्यूल बिजी रहा है. अब IPL के दो महीने के थकाने वाले शेड्यूल के दौरान अपने चोट की आशंका वाले शरीर पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहते. हालांकि, हार्दिक पांच बार की चैंपियन टीम के लिए खिताबी सूखा खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

आया ये अपडेट

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वह पिछले चार महीनों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को यह भरोसा दिला सकें कि वह IPL के बाद होने वाले ODI मैचों में अपने पूरे 10 ओवर फेंकने के लिए तैयार हैं. अक्टूबर-नवंबर 2027 में होने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारी IPL के बाद जोर-शोर से शुरू हो जाएगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड कप में 10 ओवर करेंगे हार्दिक?

रिपोर्ट में आगे बताया गया हार्दिक ने जनवरी में ही सेलेक्टर्स और भारतीय टीम मैनेजमेंट से संपर्क किया था. टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बताया है कि वे अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले तक उनके 10 ओवर फेंकने के लिए उपलब्ध रहने को प्राथमिकता देंगे. हार्दिक को सितंबर में एशिया कप के फाइनल से पहले क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी और उन्होंने 9 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में T20I क्रिकेट में वापसी की थी. सूत्रों ने TOI को बताया कि हार्दिक ने दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन BCCI ने T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एक सतर्क रवैया अपनाया.

ये भी पढ़ें.. PBKS ने तोड़ा टीम इंडिया का 'अजेय' वर्ल्ड रिकॉर्ड! टी20 क्रिकेट में हुआ नया करिश्मा

रिपोर्ट में आगे कहा गया, 'हार्दिक से ODI सेटअप में एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है, क्योंकि वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका की तेज और उछाल वाली पिचों पर खेला जाएगा. वह टीम को एकदम सही संतुलन दे सकते हैं. लेकिन उन्हें चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को यह यकीन दिलाना होगा कि वह 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए उपलब्ध रहेंगे. हो सकता है कि उन्हें हर मैच में ऐसा करने की जरूरत न पड़े. कप्तान ज्यादातर मैचों में उनसे 6-7 ओवर ही गेंदबाज़ी करवा सकते हैं. लेकिन अगर कप्तान को उनसे ज्यादा की जरूरत हो, तो उन्हें उपलब्ध रहना चाहिए. सेलेक्टर्स गेंदबाजी के अन्य विकल्पों पर भी नजर रख रहे हैं. नीतीश कुमार रेड्डी ने घरेलू क्रिकेट में भी अपनी गेंदबाजी का वर्कलोड बढ़ाया है. हार्दिक अपना वर्कलोड बढ़ा रहे हैं. उन्होंने अपनी गेंदबाजी के एक्शन पर काम किया है, ताकि वह अपनी गति से समझौता किए बिना इन-स्विंगर भी डाल सकें. यही वजह है कि T20 मैचों में उन्हें नई गेंद से गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें लगता है कि उनका शरीर ODI मैचों में 10 ओवर गेंदबाजी करने की कड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. वह अपने शरीर को अच्छी तरह से समझते हैं और 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए फिट रहने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं.'