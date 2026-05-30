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Hindi Newsक्रिकेटसोशल मीडिया को दरकिनार कर देती हैं हरमनप्रीत... वर्ल्ड कप में नहीं लगाया हाथ, अब बताई वजह

सोशल मीडिया को दरकिनार कर देती हैं हरमनप्रीत... वर्ल्ड कप में नहीं लगाया हाथ, अब बताई वजह

भारतीय महिला टीम ने पिछले साल के अंत में वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रचा. मेगा टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर ने शानदार अंदाज में कप्तानी की. अब उन्होंने वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक पल को याद किया और बताया कि उस दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग करना कितना असर डालता है.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 30, 2026, 12:38 PM IST
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Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur

भारतीय महिला टीम ने पिछले साल के अंत में वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रचा. मेगा टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर ने शानदार अंदाज में कप्तानी की. अब उन्होंने वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक पल को याद किया और बताया कि उस दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग करना कितना असर डालता है. जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी अपने संघर्षों पर बात की और बताया कि वह मेगा टूर्नामेंट के दौरान बहुत अधिक प्रेशर फील कर रहीं थीं. 

क्या बोलीं हरमनप्रीत कौर?

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जियोस्टार पर कहा, "मैं सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि यह आपको मानसिक रूप से थका सकता है. इसलिए, मैं कोई भी चीज पढ़ती नहीं हूं. खासकर टूर्नामेंट के दौरान चाहे मैं अच्छा प्रदर्शन कर रही हूं या नहीं. मुझे इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पसंद नहीं है."

टूर्नामेंट खत्म होने के बाद खोलती हैं सोशल मीडिया

उन्होंने आगे कहा, "शायद टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, मैं कुछ चीजें देख लेती हूं, जो मुझे जरूरी लगती हैं. क्योंकि मुझे यह भी पता है कि अगर मैं अच्छा खेल रही हूं तो मुझे खुद पता होता है कि मैं अच्छा कर रही हूं. अगर मैं अच्छा नहीं खेल रही हूं तो मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. मुझे हर किसी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है."

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रॉड्रिग्स के सिर पर था डक का प्रेशर

रॉड्रिग्स ने कहा, "किसी वजह से, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, मैं मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रही थी. शायद इसकी वजह यह थी कि यह घरेलू वर्ल्ड कप था और इसके साथ जो उम्मीदें जुड़ी होती हैं. क्योंकि यह वर्ल्ड कप था, इसलिए दबाव दोगुना हो गया था. पहले ही मैच में, मैं पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गई. उस बात ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया. सबसे बुरी बात यह थी कि इसका असर मेरी फील्डिंग पर भी पड़ने लगा था."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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