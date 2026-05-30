सोशल मीडिया को दरकिनार कर देती हैं हरमनप्रीत... वर्ल्ड कप में नहीं लगाया हाथ, अब बताई वजह

भारतीय महिला टीम ने पिछले साल के अंत में वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रचा. मेगा टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर ने शानदार अंदाज में कप्तानी की. अब उन्होंने वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक पल को याद किया और बताया कि उस दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग करना कितना असर डालता है.
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भारतीय महिला टीम ने पिछले साल के अंत में वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रचा. मेगा टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर ने शानदार अंदाज में कप्तानी की. अब उन्होंने वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक पल को याद किया और बताया कि उस दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग करना कितना असर डालता है. जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी अपने संघर्षों पर बात की और बताया कि वह मेगा टूर्नामेंट के दौरान बहुत अधिक प्रेशर फील कर रहीं थीं.
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जियोस्टार पर कहा, "मैं सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि यह आपको मानसिक रूप से थका सकता है. इसलिए, मैं कोई भी चीज पढ़ती नहीं हूं. खासकर टूर्नामेंट के दौरान चाहे मैं अच्छा प्रदर्शन कर रही हूं या नहीं. मुझे इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पसंद नहीं है."
उन्होंने आगे कहा, "शायद टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, मैं कुछ चीजें देख लेती हूं, जो मुझे जरूरी लगती हैं. क्योंकि मुझे यह भी पता है कि अगर मैं अच्छा खेल रही हूं तो मुझे खुद पता होता है कि मैं अच्छा कर रही हूं. अगर मैं अच्छा नहीं खेल रही हूं तो मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. मुझे हर किसी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है."
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रॉड्रिग्स ने कहा, "किसी वजह से, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, मैं मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रही थी. शायद इसकी वजह यह थी कि यह घरेलू वर्ल्ड कप था और इसके साथ जो उम्मीदें जुड़ी होती हैं. क्योंकि यह वर्ल्ड कप था, इसलिए दबाव दोगुना हो गया था. पहले ही मैच में, मैं पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गई. उस बात ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया. सबसे बुरी बात यह थी कि इसका असर मेरी फील्डिंग पर भी पड़ने लगा था."
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