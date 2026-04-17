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Hindi Newsक्रिकेटबुमराह को क्या हो गया? IPL 2026 में 5 मैचों से विकेट को तरसे जस्सी... इरफान पठान ने बताई फ्लॉप शो की असली वजह

बुमराह को क्या हो गया? IPL 2026 में 5 मैचों से विकेट को तरसे जस्सी... इरफान पठान ने बताई फ्लॉप शो की असली वजह

Jasprit Bumrah In IPL 2026: मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे घातक बॉलर माने जाते हैं, लेकिन इस आईपीएल 2026 में वह एक संकट से गुजर रहे हैं. उन्हें अब तक एक भी विकेट नहीं मिला है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और इरफान पठान की राय.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:27 PM IST
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बुमराह को क्या हो गया? IPL 2026 में 5 मैचों से विकेट को तरसे जस्सी... इरफान पठान ने बताई फ्लॉप शो की असली वजह

Jasprit Bumrah In IPL 2026: आईपीएल 2026 में सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पहले 5 मैचों में एक भी विकेट नहीं मिला है. यह बात हर किसी को हैरान कर रही है. फैंस से लेकर टीम मैनेजमेंट हैरान है कि आखिर बुमराह का हो क्या गया है? खुद बुमराह अपने आप से पूछ रहे होंगे कि जस्सी तुझे हुआ क्या है? बुमराह को विकेट नहीं मिलने का असर टीम के नतीजों पर हो रहा है. सिर्फ पहले मैच की जीत को छोड़ दें, तो मुंबई ने लगातार 4 मैच हारे हैं. वह पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 2 अंकों के साथ नंबर 9 पर संघर्ष कर रही है.

बुमराह क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? इसे लेकर भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपनी राय दी है. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों इतना खतरनाक बॉलर अब तक एक भी विकेट नहीं ले सका.

16 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ बुमराह का जादू फीका रहा. उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. उन्होंने अपने 4 ओवर में 41 रन लुटा दिए. यह इस सीजन का लगातार पांचवां मैच है, जिसमें दुनिया का यह नंबर-1 गेंदबाज एक भी विकेट नहीं चटका पाया. बुमराह की इस नाकामी और 8.63 की इकोनॉमी रेट ने फैंस को चिंता में डाल दिया है. उनके ये आंकड़े देखकर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान भी हैरान हैं.

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'स्पीड' कम और 'स्लोअर' ज्यादा... यही है बुमराह की समस्या?

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बुमराह के आंकड़ों का पोस्टमार्टम करते हुए चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे. पठान ने बताया कि बुमराह की फॉर्म में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति गलत दिशा में जा रही है.

इरफान पठान ने क्या कहा?

इरफान ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से विकेट मिलना टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उनकी फॉर्म में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सीजन में उनकी औसत गति (एवरेज स्पीड) लगभग 130 किमी प्रति घंटा रही है. वह लगभग 44 प्रतिशत समय स्लोअर बॉल (धीमी गति की गेंद) का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनकी हर दूसरी गेंद स्लोअर वन है.'

पठान का मानना है कि बुमराह अपनी मुख्य ताकत यानी 'रफ्तार' को छोड़कर धीमी गेंदों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं, जिससे बल्लेबाज उन्हें आसानी से खेल रहे हैं. उन्होंने बताया कि अगर बुमराह तेज गेंदों की संख्या बढ़ाते हैं और स्लोअर बॉल्स का प्रतिशत कम करते हैं, तो नतीजे जरूर आएंगे.

इरफान ने दिया ये सजेशन

इरफान पठान ने कहा कि 'बुमराह को किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मैदान पर क्या हो रहा है. यदि आप अपनी स्लोअर बॉल्स को 30 से 35 प्रतिशत के बीच रखते हैं और ज्यादा तेज गेंदें फेंकते हैं, तो आपकी स्लोअर बॉल और भी प्रभावी हो जाएगी. साथ ही, अगर आपको सीम और स्विंग मिलती है, तो आप बल्लेबाजों को आसानी से आउट कर सकते हैं.'

पहले 5 मैचों में बुमराह ने क्या किया?

आईपीएल 2026 के आंकड़े देखें, तो बुमराह ने अब तक पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ गेंदबाजी की है. इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 164 रन दिए. इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 8.63 का रहा. मतलब यह कि वह औसतन हर ओवर में करीब 8-9 रन दे रहे हैं, जो हाई-स्कोरिंग आईपीएल में बुरा नहीं माना जा सकता, लेकिन बुमराह जैसे स्ट्राइक बॉलर से फैंस को विकेट की उम्मीद ज्यादा होती है. वह पिछले 10 साल से मुंबई के लिए विकेट टेकर रहे हैं.

एक वजह ये भी है...

आईपीएल 2026 में बुमराह के खिलाफ विरोधी टीमों के बल्लेबाज नई रणनीति अपना रहे हैं. अब कोई भी बल्लेबाज बुमराह को सम्मान देने की जगह उनके खिलाफ पहले से ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं. वह बड़े शॉट खेलने से कतरा नहीं रहे, जो बुमराह के विकेट लेने की क्षमता पर असर डाल रहा है. अब देखना होगा कि अगले मैचों में बुमराह किस तरह से वापसी करते हैं और किस बदलाव के साथ मैदान पर उतरते हैं.

ये भी पढ़ें: 15 साल बाद इस देश में वनडे सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया...कुल 6 मैचों की होगी धूम

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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