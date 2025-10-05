'वो टीम में क्यों हैं?' टीम इंडिया में गंभीर के 'फेवरेट' की एंट्री, BCCI के फैसले पर भड़का वर्ल्ड कप विनर

भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर और दिग्गज क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने हर्षित राणा को वनडे टीम में शामिल करने पर सवाल उठाए हैं. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भारतीय टीम मैनेजमेंट और BCCI की सेलेक्शन कमिटी के कई फैसलों की आलोचना की है. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने संजू सैमसन को वनडे टीम में नहीं चुने जाने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने खासतौर पर हर्षित राणा को लेकर जमकर बातचीत की है, जिन्होंने नवंबर 2024 से लेकर चार महीने के भीतर भारत के लिए क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट्स में डेब्यू कर लिया है.

BCCI के फैसले पर भड़का वर्ल्ड कप विनर

हाल ही में एशिया कप 2025 का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहे हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के तौर पर चुना गया है. इस चयन ने टीम मैनेजमेंट की रणनीति और खिलाड़ी चयन मानदंडों पर बहस छेड़ दी है. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'लगातार इस तरह के चयन करके, वे (सेलेक्टर्स) खिलाड़ियों को ही भ्रमित कर रहे हैं. यहां तक कि हमें भी हर दिन यह निश्चित नहीं होता कि चयन क्या होगा. अचानक यशस्वी जायसवाल टीम में होते हैं और फिर अगले ही पल वे टीम से बाहर हो जाते हैं. केवल एक ही परमानेंट मेंबर है- हर्षित राणा. कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों हैं. हर समय बदलाव और काट-छांट करके, वे (सेलेक्टर्स) खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

हर्षित राणा की जमकर आलोचना

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'आप कुछ खिलाड़ियों को तब भी नहीं चुनते जब वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को तब भी नहीं चुनते जब वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते. सबसे अच्छा यही है कि आप हर्षित राणा की तरह बनें और गंभीर की लगातार हां में हां मिलाते रहें ताकि उन्हें चुना जा सके. आपको 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है. अगर आप हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी को संभावितों में से चुनते हैं, तो आप ट्रॉफी को अलविदा कह सकते हैं.' हाल ही में खेले गए एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में हर्षित राणा ने दो मैचों में 79 रन लुटा दिए और केवल दो विकेट ही झटके.

मैदान पर व्यवहार भी ठीक नहीं

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने हर्षित राणा के मैदान पर व्यवहार की अच्छी खासी आलोचना की. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'हर्षित राणा बहुत ज्यादा फिल्मी नौटंकी करते हैं. ये सब फिल्मी प्रतिक्रियाएं किसी काम की नहीं हैं, आपको वाकई अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. आईपीएल में भी वो यही फिल्मी प्रतिक्रियाएं करते हैं. ये अच्छा रवैया नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है. आक्रामकता अलग बात है, लेकिन कम उम्र में इतना दिखावा ठीक नहीं.' बता दें कि हर्षित राणा को टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का फेवरेट खिलाड़ी बताया जाता है.