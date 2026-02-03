पाकिस्तान के बॉयकॉट पर चुप्पी साधे बैठा ICC.. PCB पर बैन में कितना सच? T20 World Cup 2026 के 4 दिन पहले खड़ा बखेड़ा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में महज 4 दिन बाकी है. इससे पहले पाकिस्तान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है. महीनों से फैंस 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के इंतजार में होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच को बॉयकॉट कर दिया है. पाकिस्तान सरकार की तरफ से मैच के बॉयकॉट का पोस्ट देखने को मिला, जिसके बाद 'आईसीसी बैन लगाएगा' इसके चर्चे तेज हो गए. आखिर इसमें कितना सच है आईए जानते हैं.
क्यों शांत बैठा आईसीसी?
सभी के जहन में एक ही सवाल है कि आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार का पोस्ट आने के बाद अभी तक क्यों रिएक्शन नहीं दिया है. आपको बता दें कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिएक्शन के इंतजार में है उसके बाद ही 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले पर कोई प्रतिक्रिया देगा. ESPNcricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैन पर कोई भी चर्चा आमतौर पर ICC बोर्ड मीटिंग में होती है, जिसमें 12 फुल मेंबर बोर्ड के प्रतिनिधि, तीन एसोसिएट मेंबर प्रतिनिधि और ICC चेयरमैन शामिल होते हैं.
ICC की कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने अभी तक इस मामले पर चर्चा करने के लिए अपने बोर्ड को किसी इमरजेंसी मीटिंग के बारे में अलर्ट नहीं किया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि PCB ने भी संकेत दिया है कि वह बॉयकॉट या सरकार के रुख के पीछे के कारणों के बारे में ICC को लिखित में औपचारिक रूप से जवाब नहीं देगा. मौजूदा स्थिति में, कोलंबो में 15 फरवरी के हाई-प्रोफाइल मैच को छोड़ने की पाकिस्तान की धमकी को लेकर यथास्थिति बनी हुई है.
PCB की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं
पाकिस्तान सरकार का पोस्ट आए 2 दिन बीतने वाले हैं लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई ऑफीशियल बयान या पोस्ट नहीं देखने को मिला है. हालांकि, उस पोस्ट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैंडल से रिपोस्ट जरूर किया गया है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान सरकार का नहीं बल्कि PCB का बयान मानेगा. पिछले साल के एशिया कप का हवाला दिया, जब पाकिस्तान ने पूरे दिन मैच से हटने की धमकी देने के बाद मैच शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले भागीदारी की पुष्टि की थी.