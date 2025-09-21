भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, फिर भी 0 पॉइंट... IND vs PAK सुपर-4 मैच से पहले अंकतालिका देख आप भी हो गए शॉक्ड? समझिए गणित

टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अपने पहला सुपर-4 का मुकाबला खेलने उतरी. भारत ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए सुपर-4 में जगह बनाई. भारत ने यूएई को मात देकर टूर्नामेंट की शुरुआत की. इसके बाद पाकिस्तान को शिकस्त दी और फिर ओमान को रौंदकर जीत की हैट्रिक पूरी की. पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया के 0 अंक देखकर कई फैंस शॉक्ड रह गए. उनका कहना है कि भारत ने जीत की हैट्रिक लगाई, फिर भी सुपर-4 में 0 अंक क्यों? आइए हम आपको विस्तार से इसके बारे में समझाते हैं...

जीत की हैट्रिक, फिर भी 0 अंक...

दरअसल, भारत ने जीत की हैट्रिक जरूर लगाई, लेकिन वो ग्रुप स्टेज में. इसका दूसरे राउंड यानी सुपर-4 से कोई कोई मतलब नहीं है. ग्रुप स्टेज खेलकर सुपर-4 में पहुंचने वाले टीमें इस राउंड की पॉइंट्स टेबल में 0 अंक से ही शुरुआत करती हैं. सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के भी सुपर-4 स्टेज की शुरुआत से पहले पॉइंट्स टेबल में 0 अंक ही थे. एशिया कप का फॉर्मेट अलग है, क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप की दो टीमें एक-दूसरे से भिड़ती हैं और ग्रुप स्टेज की विजेता टीम के अंक आगे नहीं बढ़ते. यह फॉर्मेट 2018 सीजन से लागू है और 2022 और 2023 में भी इसका इस्तेमाल किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की बात करें तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी. सुपर-4 के इस मुकाबले में भारतीय टीम दो बदलाव के साथ उतरी. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ा. पाकिस्तान की टीम में भी दो बदलाव किए गए. हसन नवाज और खुशदिल शाह इस मुकाबले में शामिल नहीं हुए.

ऐसी रही प्लेइंग-11

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.