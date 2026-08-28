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टॉस जीता, 500 रन बनाए और फॉलो-ऑन भी दिया... फिर भी श्रीलंका से क्यों नहीं जीत सका भारत? ये 3 बड़ी वजहें बनीं रोड़ा

कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया जीत की दहलीज पर पहुंचकर भी श्रीलंका को ऑलआउट नहीं कर सकी. फॉलोऑन के बावजूद सोनल दिनूषा और पसिंदु सूरियाबंदर की जुझारू पारियों ने भारत की जीत रोक दी. इस ड्रॉ से भारत की WTC फाइनल की राह भी मुश्किल हुई है. अब बाकी सात टेस्ट में कम से कम छह जीत बेहद अहम मानी जा रही हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 28, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:04 AM IST
टॉस जीता, 500 रन बनाए और फॉलो-ऑन भी दिया... फिर भी श्रीलंका से क्यों नहीं जीत सका भारत? ये 3 बड़ी वजहें बनीं रोड़ा
Image Credit: श्रीलंका से खिलाफ दूसरा टेस्ट क्यों जीत नहीं सका भारत? (AI Graphic/bcci)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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