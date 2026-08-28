टॉस जीता, 500 रन बनाए और फॉलो-ऑन भी दिया... फिर भी श्रीलंका से क्यों नहीं जीत सका भारत? ये 3 बड़ी वजहें बनीं रोड़ा

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली, लेकिन कोलंबो के सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया दूसरा टेस्ट टीम इंडिया के लिए निराशाजनक रहा. मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए श्रीलंका के सिर्फ चार विकेट चाहिए थे, लेकिन मेजबान टीम ने जबरदस्त संघर्ष करते हुए मुकाबला ड्रॉ करा दिया.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 503/9 पर पारी घोषित की थी. इसके जवाब में श्रीलंका 290 रन पर ऑलआउट हो गया और भारत ने उन्हें फॉलोऑन करने पर मजबूर कर दिया. ऐसा लगा कि शुभमन गिल एंड कंपनी आसानी से ये मुकाबला जीतकर क्लीन स्वीप कर लेगी, लेकिन दूसरी पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया. श्रीलंका ने 429/9 पर पारी घोषित की और मुकाबला ड्रॉ हो गया.
भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि फॉलोऑन देने के बावजूद टीम जीत क्यों नहीं हासिल कर सकी. पहली पारी में श्रीलंका को 290 रन पर समेटने के बाद भारत ने मेजबान टीम को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया.
दूसरी पारी में श्रीलंका 229/6 के स्कोर से पांचवें दिन आगे बढ़ा था. भारत को सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे. एक तरफ स्पेशलिस्ट बल्लेबाज सोनल दिनुषा जरूर थे, लेकिन दूसरे छोर पर ऑलराउंडर और पुछल्ले बल्लेबाज मौजूद थे. इसके बावजूद भारतीय गेंदबाज पूरे दिन में केवल 3 विकेट ही हासिल कर सके. करीब 80 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी श्रीलंका को ऑलआउट नहीं किया जा सका. फॉलोऑन का फैसला गलत था या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि भारत इस रणनीति का पूरा फायदा नहीं उठा सका.
श्रीलंका के दो युवा बल्लेबाज सोनल दिनूषा और पसिंदु सूरियाबंदर भारत की जीत के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े रहे. दिनूषा ने पहली पारी में 103 रन बनाए और दूसरी पारी में 264 गेंदों पर नाबाद 133 रन की शानदार पारी खेली. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोनल दूसरी पारी में करीब 420 मिनट तक क्रीज पर टिके रहे. वहीं, पसिंदु सूरियाबंदर ने पहली पारी में 80 और दूसरी पारी में 92 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बेहद धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और लंबे समय तक विकेट नहीं गंवाया. खास बात यह रही कि श्रीलंका ने सिर्फ अपने शीर्ष क्रम के दम पर मैच नहीं बचाया. निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी समय निकालकर भारत की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया.
कोलंबो की पिच से भारतीय स्पिनरों को वैसी मदद नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी. पांचवें दिन भी पिच ज्यादा नहीं टूटी और गेंद धीमी गति से घूम रही थी. नतीजा यह रहा कि श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाज भी भारतीय स्पिनरों के सामने डटे रहे. कप्तान शुभमन गिल ने भी मैच के बाद माना कि गेंद धीमी गति से घूम रही थी और उछाल अपेक्षाकृत ज्यादा था. ऐसे में सीधे बल्ले से खेलने वाले बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां आसान थीं.
कोलंबो टेस्ट का ड्रॉ भारत के लिए सिर्फ सीरीज 2-0 से जीतने का मौका गंवाना नहीं है, बल्कि इसका असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस पर भी पड़ा है. भारत फिलहाल WTC 2025-27 की अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है और उसका PCT करीब 51.52 प्रतिशत है. कोलंबो में जीत मिलती तो भारत की स्थिति काफी बेहतर होती, लेकिन ड्रॉ ने टीम की आगे की राह मुश्किल कर दी है.
भारत के पास अब इस WTC चक्र में सात टेस्ट बाकी हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज. मौजूदा समीकरण में भारत को फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी मुकाबलों में बेहद शानदार प्रदर्शन करना होगा. भारत को कम से कम छह जीत हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण होगा.
यानी श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की जीत भारत को WTC की रेस में मजबूत स्थिति देती, लेकिन अब 1-0 की सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया के सामने गलती की गुंजाइश काफी कम रह गई है. कोलंबो में जीत के बेहद करीब पहुंचकर ड्रॉ खेलना इसलिए भी महंगा साबित हो सकता है क्योंकि WTC में हर मैच का नतीजा फाइनल की तस्वीर बदल सकता है.