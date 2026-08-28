टॉस जीता, 500 रन बनाए और फॉलो-ऑन भी दिया... फिर भी श्रीलंका से क्यों नहीं जीत सका भारत? ये 3 बड़ी वजहें बनीं रोड़ा

श्रीलंका के दो युवा बल्लेबाज सोनल दिनूषा और पसिंदु सूरियाबंदर भारत की जीत के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े रहे. दिनूषा ने पहली पारी में 103 रन बनाए और दूसरी पारी में 264 गेंदों पर नाबाद 133 रन की शानदार पारी खेली. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोनल दूसरी पारी में करीब 420 मिनट तक क्रीज पर टिके रहे. वहीं, पसिंदु सूरियाबंदर ने पहली पारी में 80 और दूसरी पारी में 92 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बेहद धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और लंबे समय तक विकेट नहीं गंवाया. खास बात यह रही कि श्रीलंका ने सिर्फ अपने शीर्ष क्रम के दम पर मैच नहीं बचाया. निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी समय निकालकर भारत की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया.