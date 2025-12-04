Advertisement
Opinion: अपनी जिद छोड़ दें गंभीर और अगरकर तो टीम इंडिया का हो जाएगा भला, भारत को अपने इस मैच विनर गेंदबाज की जरूरत

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अपनी जिद अगर छोड़ दें तो टीम इंडिया का कुछ भला हो जाएगा. भारत को अपने एक मैच विनर गेंदबाज की बहुत जरूरत है और वह इस वक्त टीम इंडिया से बाहर चल रहा है. रायपुर में बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान टीम इंडिया को अपने खूंखार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की कमी बहुत खली. मोहम्मद शमी को उनकी फिटनेस का हवाला देते हुए टीम इंडिया से बाहर किया हुआ है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 04, 2025, 10:12 AM IST
भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में तहलका मचाने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब तीनों ही फॉर्मेट्स में अपनी जगह गंवा चुके हैं. मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी वनडे मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. टेस्ट क्रिकेट में खेले हुए तो मोहम्मद शमी को 2 साल बीत चुके हैं.

गंभीर और अगरकर की जिद

मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए अब तक 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 229, 206 और 27 विकेट झटके हैं. मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 462 विकेट झटके हैं. मोहम्मद शमी ने साफ किया कि अभी उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है. हालांकि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अपनी जिद में मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में वापसी का मौका नहीं दे रहे हैं.

टीम इंडिया पर भारी पड़ रही ये जिद

इंटरनेशनल लेवल पर विकेट चटकाने के मामले में मोहम्मद शमी का कोई सानी नहीं है. इसके बावजूद गौतम गंभीर और अजीत अगरकर मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा जैसे फ्लॉप तेज गेंदबाज को मोहम्मद शमी पर तरजीह दे रहे हैं. प्रसिद्ध कृष्णा का टेस्ट क्रिकेट में इकोनॉमी रेट 4.72, वनडे क्रिकेट में इकोनॉमी रेट 5.98 और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इकोनॉमी रेट 11 का है. एक तेज गेंदबाज को ये रिकॉर्ड्स शोभा नहीं देते हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत के लिए अब तक 6 टेस्ट, 20 वनडे और 5 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 22, 33 और 8 विकेट झटके हैं. प्रसिद्ध कृष्णा के कारण भारत का फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत कमजोर हुआ है.

462 इंटरनेशनल विकेट चटकाने के बावजूद बाहर बैठे मोहम्मद शमी

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर खराब प्रदर्शन के बावजूद प्रसिद्ध कृष्णा को तीनों ही फॉर्मेट्स के लिए टीम इंडिया में लगातार मौके दे रहे हैं. वहीं, मोहम्मद शमी 462 इंटरनेशनल विकेट चटकाने के बावजूद टीम इंडिया से बाहर बैठे हैं. मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. वह पांच मैचों में 9 विकेट लेकर टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे और भारत को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया था.

2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 के 7 मैचों में 10.71 की औसत से 24 विकेट चटकाए थे. मोहम्मद शमी ने इस दौरान 3 बार फाइव विकेट हॉल लेने का कारनामा किया था. मोहम्मद शमी ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, 'अगर किसी को समस्या है तो मुझे बताएं कि क्या मेरे रिटायरमेंट लेने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी. मुझे बताएं कि मैं किसके जीवन का पत्थर बन गया हूं, जो आप चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं? जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा, मैं खेल छोड़ दूंगा.' बता दें कि 35 साल के मोहम्मद शमी में अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है. मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट खेलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनका ध्यान भारतीय टीम में वापसी करने व वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

