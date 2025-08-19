अक्षर पटेल के साथ नाइंसाफी! शुभमन गिल के आते ही छिन गया 'ताज', सूर्यकुमार ने बता दिया कारण
अक्षर पटेल के साथ नाइंसाफी! शुभमन गिल के आते ही छिन गया 'ताज', सूर्यकुमार ने बता दिया कारण

India Squad Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने मंगलवार (19 अगस्त) को किया. टीम इंडिया 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होने वाले इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:03 PM IST
India Squad Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने मंगलवार (19 अगस्त) को किया. टीम इंडिया 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होने वाले इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी. उसकी नजर अपने खिताब को बताने पर होगी. पिछली बार 2023 में जब वनडे फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया था तो भारत चैंपियन बना था.

अक्षर से छीन गई उपकप्तानी

टीम में इस बार कई बदलाव देखने को मिले. टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई है. वह लंबे समय बाद टी20 में भारत के खिलाफ खेलेंगे. उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय दल का उपकप्तान बनाया गया है. गिल के आते ही ऑलराउंडर अक्षर पटेल का घाटा हो गया. उनसे उपकप्तानी छीन ली गई और सीधे गिल को सौंप दी गई. अक्षर हाल के वर्षों में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में एक हैं और उन्होंने बड़े मैचों में इस बात को साबित भी किया है.

कप्तान ने बताया कारण

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अक्षर की जगह गिल को उप-कप्तान क्यों बनाया गया. उन्होंने बताया कि पिछली बार जब उन्होंने इस फॉर्मेट में खेला था, तब गिल उप-कप्तान थे. सूर्या ने कहा, ''उन्होंने पिछली बार भारत के लिए टी20 मैच तब खेले थे जब हम टी20 वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका गए थे, जिम्बाब्वे नहीं. मैं कप्तान था, वह उप-कप्तान थे और यहीं से हमने टी20 वर्ल्ड कप के लिए नया चक्र शुरू किया। उसके बाद, वह सभी टेस्ट सीरीज़ में व्यस्त हो गए। इसलिए, उन्हें टी20 में कहीं भी खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह टेस्ट क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने में व्यस्त हो गए. इसलिए, वह टीम में हैं और टीम उन्हें पाकर खुश है."

तीनों फॉर्मेट में अब गिल की जगह पक्की

सूर्यकुमार के इस स्पष्टीकरण से संकेत मिलता है कि इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी में पदोन्नति के बाद भारत गिल को सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी के रूप में उतारने की योजना बना रहा है. आठ टीमों का एशिया कप टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में आयोजित किया जाएगा. गत विजेता भारत को पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप 'ए' में रखा गया है.

मिशन टी20 वर्ल्ड कप

सूर्यकुमार की अगुवाई वाली टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी और उसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार मुकाबला खेलेगी. अअगले साल फरवरी में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इस टूर्नामेंट के बाद सूर्या की टीम को 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जयसवाल.

