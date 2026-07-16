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इंटरनेशनल में क्यों ढेर होते हैं IPL के शेर... दिग्गज डिविलियर्स ने बताई सबसे बड़ी वजह, कोच को 'गंभीर' चेतावनी

टीम इंडिया का ग्राफ इन दिनों गिरता नजर आ रहा है. टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम बदलाव होते ही मुंह के बल गिरी है. हेड कोच और नए कप्तान श्रेयस अय्यर आयरलैंड और इंग्लैंड के क्लीन स्वीप के बाद सवालों के घेरे में हैं. IPL पर भी सवाल उठ रहे हैं, दिग्गज बल्लेबाज डिविलियर्स ने समझाया कि आखिर क्यों आईपीएल के शेर इंटरनेशनल में ढेर नजर आते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:12 AM IST
इंटरनेशनल में क्यों ढेर होते हैं IPL के शेर... दिग्गज डिविलियर्स ने बताई सबसे बड़ी वजह, कोच को 'गंभीर' चेतावनी
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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