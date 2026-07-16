इंटरनेशनल में क्यों ढेर होते हैं IPL के शेर... दिग्गज डिविलियर्स ने बताई सबसे बड़ी वजह, कोच को 'गंभीर' चेतावनी

टीम इंडिया का ग्राफ इन दिनों गिरता नजर आ रहा है. टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम बदलाव होते ही मुंह के बल गिरी है. हेड कोच और नए कप्तान श्रेयस अय्यर आयरलैंड और इंग्लैंड के क्लीन स्वीप के बाद सवालों के घेरे में हैं. IPL पर भी सवाल उठ रहे हैं, दिग्गज बल्लेबाज डिविलियर्स ने समझाया कि आखिर क्यों आईपीएल के शेर इंटरनेशनल में ढेर नजर आते हैं. उन्होंने भारतीय टीम के गिरते प्रदर्शन पर खुलकर बात की है, और गंभीर-श्रेयस को भी भविष्य के लिए चेताया है.