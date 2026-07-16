इंटरनेशनल में क्यों ढेर होते हैं IPL के शेर... दिग्गज डिविलियर्स ने बताई सबसे बड़ी वजह, कोच को 'गंभीर' चेतावनी

टीम इंडिया का ग्राफ इन दिनों गिरता नजर आ रहा है. टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम बदलाव होते ही मुंह के बल गिरी है. हेड कोच और नए कप्तान श्रेयस अय्यर आयरलैंड और इंग्लैंड के क्लीन स्वीप के बाद सवालों के घेरे में हैं. IPL पर भी सवाल उठ रहे हैं, दिग्गज बल्लेबाज डिविलियर्स ने समझाया कि आखिर क्यों आईपीएल के शेर इंटरनेशनल में ढेर नजर आते हैं. उन्होंने भारतीय टीम के गिरते प्रदर्शन पर खुलकर बात की है, और गंभीर-श्रेयस को भी भविष्य के लिए चेताया है.
आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 की हारका सामना करना पड़ा. डिविलियर्स का मानना है कि यह हार टीम इंडिया के लिए एक 'वेक-अप कॉल' की तरह है. उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर को सलाह दी है कि वे आईपीएल में ढेरों रन बनाकर आ रहे युवा खिलाड़ियों को फिर से जमीन पर लेकर आएं.
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए एबी डिविलियर्स ने कहा, "चिंता की बहुत सी बातें हैं. अब बहुत सी आंखें और उंगलियां गौतम गंभीर पर उठेंगी. गंभीर को अब कमान संभालनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी कि यह टीम आगे कैसे बढ़ेगी. उनके पास ऐसा करने की पूरी क्षमता है. शायद यह वेक-अप कॉल मिलना कोई बुरी बात नहीं थी. उन खिलाड़ियों को थोड़ा जमीन पर वापस लाएं जिन्होंने आईपीएल में इतने सारे रन बनाए हैं."
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आईपीएल और इंटरनेशनल में फर्क बताते हुए उन्होंने कहा, "उन्हें यह समझने दें कि यह इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहां कोई कमजोरी नहीं होती. आईपीएल में हमेशा एक या दो गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ आपको लगता है कि आप रन बना सकते हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छिपने की कोई जगह नहीं होती. इसलिए आपके पास एक या दो से अधिक गियर होने चाहिए. आप हमेशा पांचवें गियर में बल्लेबाजी नहीं कर सकते."