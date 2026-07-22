Explained: CoE का झोल या कुछ और... हैमिस्ट्रिंग की चोट के जंजाल में क्यों फंसी टीम इंडिया? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

राहुल द्रविड़ की कोचिंग में BCCI की मेडिकल टीम, CoE और टीम मैनेजमेंट आईसीसी इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए रोडमैप तैयार किया था. लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को बार-बार चोट लगने से BCCI खुश नहीं है. सूत्रों का कहना है कि चोट लगने के खतरे वाले हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करने के लिए रेड्डी पर 140kmph की रफ्तार से गेंदबाजी करने का दबाव डाला जा रहा था. सूत्र ने कहा, "पिछले साल इंग्लैंड में टेस्ट मैचों के बीच आकाश को हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई थी. फिर उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने की मंज़ूरी मिल गई. वह तब तक खेले जब तक बंगाल रणजी सेमीफाइनल हार नहीं गया और तब से वह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण बाहर हैं. CoE को यह देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. यह देखना होगा कि चोट से बचाव के उपाय ठीक से लागू किए जा रहे हैं या नहीं. जहां तक गिल की बात है, तो इंग्लैंड में हाल ही में हुई ODI सीरीज़ में दो मैचों में 50 रन बनाने के बाद उन्हें भी हैमस्ट्रिंग की समस्या का सामना करना पड़ा."