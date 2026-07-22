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Explained: CoE का झोल या कुछ और... हैमिस्ट्रिंग की चोट के जंजाल में क्यों फंसी टीम इंडिया? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

भारतीय टीम इन दिनों जिम्बाब्वे टूर पर है. हाल ही में टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, वनडे में भी 1-2 से करारी हार मिली. इसके बाद कप्तान टीम इंडिया में बढ़ती इंजरी पर चुप्पी तोड़ी. अब सवाल है कि टीम में इतने प्लेयर्स आखिर क्यों चोटिल हो रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:28 AM IST
Explained: CoE का झोल या कुछ और... हैमिस्ट्रिंग की चोट के जंजाल में क्यों फंसी टीम इंडिया? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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