Explained: CoE का झोल या कुछ और... हैमिस्ट्रिंग की चोट के जंजाल में क्यों फंसी टीम इंडिया? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

भारतीय टीम इन दिनों जिम्बाब्वे टूर पर है. हाल ही में टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, वनडे में भी 1-2 से करारी हार मिली. इसके बाद कप्तान टीम इंडिया में बढ़ती इंजरी पर चुप्पी तोड़ी. अब सवाल है कि टीम में इतने प्लेयर्स आखिर क्यों चोटिल हो रहे हैं. शुभमन गिल की चिंता के बाद BCCI, टीम मैनेजमेंट और CoE के बीच के तालमेल पर सवाल उठने लगे हैं.
कप्तान गिल ने जाहिर किया कि चोटिल होने से टीम को काफी नुकसान हुआ है. गिल के मुताबिक, खिलाड़ियों की फिटनेस मैनेज करने के सिस्टम में कहीं न कहीं चूक हो रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) और टीम मैनेजमेंट के बीच सही तालमेल नहीं है. नितिन पटेल के जाने के बाद से CoE में मेडिकल स्टाफ का कोई नया हेड नियुक्त नहीं हुआ है.
BCCI के एक सूत्र ने कहा, "हाल ही में हुई कई हैमस्ट्रिंग इंजरी से लगता है कि खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले पूरी तरह फिट नहीं थे. ऐसा लगता है कि CoE और टीम मैनेजमेंट के बीच खिलाड़ी की फिटनेस और वर्कलोड को लेकर बातचीत में कमी है. खिलाड़ियों को मेडिकल टीम से ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और सीधे तौर पर मदद करने वाले रवैये की जरूरत है. अभी, ज़्यादातर अनुभवी इंटरनेशनल क्रिकेटर CoE की मदद लेने से हिचकिचाते हैं."
BCCI के एक सूत्र ने आगे बताया, "हाल ही में हुई कई हैमस्ट्रिंग इंजरी से लगता है कि खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले पूरी तरह फिट नहीं थे. ऐसा लगता है कि CoE और टीम मैनेजमेंट के बीच खिलाड़ी की फिटनेस और वर्कलोड को लेकर बातचीत में कमी है. 2023 में बनाए गए SOPs में कोई अपडेट नहीं किया गया है. डेटा इकट्ठा करने का तरीका तो बेहतर हुआ है, लेकिन उस पर कार्रवाई धीमी हो गई है."
राहुल द्रविड़ की कोचिंग में BCCI की मेडिकल टीम, CoE और टीम मैनेजमेंट आईसीसी इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए रोडमैप तैयार किया था. लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को बार-बार चोट लगने से BCCI खुश नहीं है. सूत्रों का कहना है कि चोट लगने के खतरे वाले हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करने के लिए रेड्डी पर 140kmph की रफ्तार से गेंदबाजी करने का दबाव डाला जा रहा था. सूत्र ने कहा, "पिछले साल इंग्लैंड में टेस्ट मैचों के बीच आकाश को हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई थी. फिर उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने की मंज़ूरी मिल गई. वह तब तक खेले जब तक बंगाल रणजी सेमीफाइनल हार नहीं गया और तब से वह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण बाहर हैं. CoE को यह देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. यह देखना होगा कि चोट से बचाव के उपाय ठीक से लागू किए जा रहे हैं या नहीं. जहां तक गिल की बात है, तो इंग्लैंड में हाल ही में हुई ODI सीरीज़ में दो मैचों में 50 रन बनाने के बाद उन्हें भी हैमस्ट्रिंग की समस्या का सामना करना पड़ा."
प्लेयर्स के साथ मेडिलक टीम टूर पर नहीं जाती, जिसके चलते कम्प्यूनिकेशन की दिक्कत होती है. "आजकल, सभी फॉर्मेट में खेलने वाले बहुत कम खिलाड़ी हैं. ज्यादातर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बीच ठीक-ठाक ब्रेक मिल जाता है. अगर वे CoE में रिहैबिलिटेशन नहीं करवा रहे होते हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है. आपस में बातचीत बहुत कम होती है."
ये भी पढ़ें...
सूत्र ने सुंदर और सैमसन पर बताया, "वॉशिंगटन, जिन्हें हमेशा फ़िटनेस की समस्या रही है उनके अलावा संजू सैमसन का आसानी से वजन बढ़ना भी चिंता की बात है. यह सिस्टम में कमी का नतीजा है. इन फिटनेस समस्याओं के कारण फील्डिंग का कुल स्तर गिर गया है. खिलाड़ियों को मेडिकल टीम से ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और सीधे तौर पर मदद करने वाले रवैये की जरूरत है. अभी, ज्यादातर अनुभवी इंटरनेशनल क्रिकेटर CoE की मदद लेने से हिचकिचाते हैं. वे कहीं और अपनी व्यवस्था से ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं. इस समस्या को हल करने की जरूरत है."