SA20 से सभी भारतीय नजरअंदाज, ऑक्शन लिस्ट से क्यों हो गया पत्ता साफ, ग्रीम स्मिथ ने खोला पूरा राज
Advertisement
trendingNow12911498
Hindi Newsक्रिकेट

SA20 से सभी भारतीय नजरअंदाज, ऑक्शन लिस्ट से क्यों हो गया पत्ता साफ, ग्रीम स्मिथ ने खोला पूरा राज

SA20: साउथ अफ्रीका टी20 लीग की तैयारियां चरम पर हैं. 9 सितंबर से इस लीग के ऑक्शन का आगाज हो जाएगा. ऑक्शन में शामिल होने वाले प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट भी सामने आ चुकी है. लेकिन इस लिस्ट में उन 13-14 भारतीय प्लेयर्स का नाम नहीं है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Piyush Chawla
Piyush Chawla

SA20: साउथ अफ्रीका टी20 लीग की तैयारियां चरम पर हैं. 9 सितंबर से इस लीग के ऑक्शन का आगाज हो जाएगा. ऑक्शन में शामिल होने वाले प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट भी सामने आ चुकी है. लेकिन इस लिस्ट में उन 13-14 भारतीय प्लेयर्स का नाम नहीं है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था. पिछले साल दिनेश कार्तिक इस विदेशी लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे. लेकिन इस बार किसी भारतीय पर बोली नहीं लगेगी. दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने इसका राज खोल दिया है. 

किन-किन भारतीय प्लेयर्स ने कराया था रजिस्ट्रेशन?

मडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SA20 लीग के ऑक्शन के लिए लगभग 13 भारतीय क्रिकेटरों ने नाम दिया था. इस लिस्ट में पीयूष चावला, सिद्धार्थ कॉल, अंकित राजपूत, सरुल कंवर, अनुरीत सिंह, अंसारी मारूफ, महेश अहीर, निखिल जागा, मोहम्मद फैद, केएस नवीन, इमरान खान, वेंकटेश गलीपेली और अतुल यादव के नाम थे. अब फाइनल लिस्ट में इनमें से एक भी प्लेयर का नाम नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले ग्रीम स्मिथ?

ग्रीम स्मिथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'सबसे बड़ी बात है कि भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति अस्थिर रहती है. इस बात पर सब कुछ निर्भर रहता है कि कौन संन्यास ले रहा है और कौन उपलब्ध है. मुझे लगता है कि नीलामी में 13 या 14 भारतीय खिलाड़ी थे.'

ये भी पढे़ं.. 339 मैच और 0 शतक... एक नर्वस नाइंटीज बना 'श्राप', पूरे करियर शतकों को तरसा महान क्रिकेटर, 4000 रनों में सिमटा करियर

800 खिलाड़ियों ने दिया था नाम

उन्होंने अपने यहां की ऑक्शन प्रकिया समझाते हुए कहा, 'हमारी ऑक्शन लिस्ट में 800 से ज्यादा नाम थे. जिसे हम फ्रेंचाइजियों को भेजते हैं और फिर वे हमें अपनी शॉर्ट लिस्ट वापस भेजते हैं. इसके बाद हम फिर से एक शॉर्ट लिस्ट या फाइनल लिस्ट जारी करते हैं और उसे ही ऑक्शन में इस्तेमाल किया जाता है.' इसके अलावा ग्रीम स्मिथ ने सौरव गांगुली के प्रिटोरिया कैपिटल्स के कोच बनने का मुद्दा भी छेड़ा. उन्होंने कहा कि उनके जैसा कोच पाना काफी रोमांचक है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

SA20

Trending news

गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
;