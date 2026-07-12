कप्तान कोच नहीं... IPL हार का जिम्मेदार, मांजरेकर ने खोली टीम इंडिया की पोल

आयरलैंड से 0-2 की हार के चर्चे थमें नहीं थे कि इंग्लैंड की टीम ने 4-0 से मात देकर जख्म पर कील ठोक दी. चारों तरफ कप्तान और कोच के चर्चे हैं और श्रेयस अय्यर सवालों के घेरे में हैं. लेकिन हार की असल वजह आईपीएल है. मांजरेकर ने इस हार की इनसाइड स्टोरी पूरी तरह से समझा दी है. उन्होंने डंके की चोट पर मैनेजमेंट को लताड़ा और सलाह दी कि टीम का चयन आईपीएल के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए.
जहां आईपीएल 2026 में 200 का स्कोर मामूली नजर आ रहा था, लेकिन इंग्लैंड में इस स्कोर तक पहुंचने के लिए पसीने छूट गए. आईपीएल में धुआं भरने वाले शेर विदेशी पिचों पर पूरी तरह से ढेर नजर आए. मांजरेकर ने मांजरेकर ने एक्स पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा और टीम इंडिया की पोल खोलकर रख दी. फैंस उनके पोस्ट पर भर-भरकर रिएक्शन देखने को मिले.
मांजरेकर ने लिखा, "विदेशी धरती पर मिली इस हार के लिए खिलाड़ियों को आसानी से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने आईपीएल को बल्लेबाजों के लिए अनुकूल बना दिया है जिससे भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव पड़ता है. चयनकर्ताओं के लिए चुनौती यह है कि वे आईपीएल के प्रदर्शन की दबाव में आए बिना ऐसे बल्लेबाजों का चयन करें जो विदेशों में अच्छा खेल सकते हैं. उन्हें व बल्लेबाजों की पहचान करके उन्हें ही भारत के लिए चुना चाहिए."
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मांजरेकर ने आगे लिखा, "भारत को अब टी20 क्रिकेट में अपने अधिकतर मैच विदेशों में खेलने हैं. अब घरेलू क्रिकेट का मजा खत्म हो चुका है." मांजरेकर के पहले भी कई एक्स्पर्ट्स ने आईपीएल को निशाना बनाया था. यहां पॉवर हिटिंग को बढ़ावा दिया जाता है. इसके अलावा आईपीएल में बाउंड्री भी छोटी होती हैं. 'इंपैक्ट प्लेयर' के नियम ने भी खेल को बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल बना दिया है. अब टीम इंडिया 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी एक्शन में होंगे.