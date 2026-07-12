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कप्तान कोच नहीं... IPL हार का जिम्मेदार, मांजरेकर ने खोली टीम इंडिया की पोल

आयरलैंड से 0-2 की हार के चर्चे थमें नहीं थे कि इंग्लैंड की टीम ने 4-0 से मात देकर जख्म पर कील ठोक दी. चारों तरफ कप्तान और कोच के चर्चे हैं और श्रेयस अय्यर सवालों के घेरे में हैं. लेकिन हार की असल वजह आईपीएल है. मांजरेकर ने इस हार की इनसाइड स्टोरी पूरी तरह से समझा दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:58 PM IST
कप्तान कोच नहीं... IPL हार का जिम्मेदार, मांजरेकर ने खोली टीम इंडिया की पोल
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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