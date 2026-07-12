कप्तान कोच नहीं... IPL हार का जिम्मेदार, मांजरेकर ने खोली टीम इंडिया की पोल

मांजरेकर ने आगे लिखा, "भारत को अब टी20 क्रिकेट में अपने अधिकतर मैच विदेशों में खेलने हैं. अब घरेलू क्रिकेट का मजा खत्म हो चुका है." मांजरेकर के पहले भी कई एक्स्पर्ट्स ने आईपीएल को निशाना बनाया था. यहां पॉवर हिटिंग को बढ़ावा दिया जाता है. इसके अलावा आईपीएल में बाउंड्री भी छोटी होती हैं. 'इंपैक्ट प्लेयर' के नियम ने भी खेल को बल्लेबाजों के लिए अधिक अनुकूल बना दिया है. अब टीम इंडिया 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी एक्शन में होंगे.