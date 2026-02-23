अफ्रीका की जीत पर जश्न.. तिलमिलाए पाकिस्तानियों की सोशल मीडिया पर भड़ास, इरफान को क्यों किया ट्रोल?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटअफ्रीका की जीत पर जश्न.. तिलमिलाए पाकिस्तानियों की सोशल मीडिया पर भड़ास, इरफान को क्यों किया ट्रोल?

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में 76 रन से मात दी. जीत का जश्न साउथ अफ्रीका से ज्यादा पाकिस्तानी फैंस के दिलों में देखने को मिल रहा है. पाकिस्तानी फैंस सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम की हार पर इरफान पठान को ट्रोल करने लग गए हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:01 AM IST
Irfan Pathan and Suryakumar Yadav (BCCI and Irfan Pathan Insta screengrab)
IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में टीम इंडिया को शिकस्त देकर 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का जख्म काफी हद तक भर लिया है. भारत को अफ्रीका ने 76 रन के बड़े अंतर से हराया और सेमीफाइनल के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है. लेकिन इस जीत का जश्न साउथ अफ्रीका से ज्यादा पाकिस्तानियों के दिलों में देखने को मिल रहा है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम की हार हुई है, लेकिन ट्रोल पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान हो रहे हैं. इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी हम आपको समझाते हैं. 

खुद नहीं जीत पा रहा पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज में हाईवोल्टेज मुकाबले में टक्कर हुई थी. इस मैच में भारत ने एकतरफा अंदाज में पाकिस्तान को रौंद दिया था. जिसके बाद से ही पाकिस्तानी फैंस सदमे में थे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका की जीत की राहत उन्हें मिली है. भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर अफ्रीका की जीत का जश्न पाकिस्तान में ज्यादा मनता नजर आ रहा है. साथ ही इरफान पठान का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो उन्होंने पाकिस्तान की हार पर बनाया था. 

इरफान ने उड़ाया था मजाक

इरफान पठान ने पाकिस्तान की हार पर टीम का मजाक उड़ाया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह 'अफगान जलेबी' गाने पर डांस कर रहे थे. कैप्शन में लिखा था, 'फिर वही संडे.' अब पाकिस्तानी यूजर्स इरफान का यही वीडियो शेयर कर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कोई ये इरफान को भेज दो.'

सेमीफाइनल के लिए बढ़ी मुश्किलें

टीम इंडिया के आगे के सफर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दोनों के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी साथ ही रन-रेट को भी ध्यान में रखना होगा. 76 रन की बड़ी हार के चलते टीम इंडिया का रन-रेट -3 से भी नीचे पहुंच चुका है. अगला मुकाबला भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने उतरेगी जहां अच्छे अंतर से जीत ही टीम इंडिया की नैया पार लगा सकती है. 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

T20 World Cup 2026Ind vs SA

