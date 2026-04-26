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Hindi Newsक्रिकेटमुझे तुम्हारे सारे राज पता हैं.. ईशान ने वैभव को किया ब्लैकमेल, टीम को बचाने के लिए उठाया ये कदम

'मुझे तुम्हारे सारे राज पता हैं..' ईशान ने वैभव को किया ब्लैकमेल, टीम को बचाने के लिए उठाया ये कदम

राजस्थान के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के खिलाफ बेबाक अंदाज में बैटिंग की. उन्होंने 36 गेंद में शतक ठोका और महफिल लूट ली. मैच के बाद ईशान किशन ने वैभव के साथ बातचीत का खुलासा किया. ईशान किशन ने अपनी टीम को बचाने के लिए वैभव को ब्लैकमेल भी किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:03 PM IST
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Ishan Kishan
Ishan Kishan

राजस्थान के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के खिलाफ बेबाक अंदाज में बैटिंग की. उन्होंने 36 गेंद में शतक ठोका और महफिल लूट ली. मैच के बाद ईशान किशन ने वैभव के साथ बातचीत का खुलासा किया. ईशान किशन ने अपनी टीम को बचाने के लिए वैभव को ब्लैकमेल भी किया. मुकाबले की बात करें तो वैभव की 103 रन की पारी बेकार गई क्योंकि राजस्थान की टीम 5 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की.

वैभव की पारी देख हैरान थे ईशान

वैभव की तूफानी बैटिंग देख ईशान किशन हैरान थे. सूर्यवंशी ने पैट कमिंस की कप्तानी वाली SRH के खिलाफ अपना दूसरा IPL शतक जड़ा. आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक वैभव ने जमाया. उनकी पारी की बदौलत टीम 228 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई. दूसरी तरफ से ईशान ने 31 गेंदों में 74 रन बनाकर पारी की शुरुआत की, जबकि अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया.

ईशान किशन ने किया खुलासा

ईशान किशन ने वैभव के साथ बातचीत का खुलासा करते हुए कहा, 'मैं बस उसे बता रहा था कि वह किस जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है और किस तरह के शॉट लगा रहा है. कभी-कभी तो यह सोचकर ही डर लगने लगता है कि अगर वह कुछ और ओवर क्रीज पर टिका रहता, तो स्कोरकार्ड कैसा दिखता. इसलिए, हमारे लिए उसका विकेट लेना बहुत जरूरी था. स्कोर 228 था, जो आसानी से 258 भी हो सकता था. क्रिकेट में वापसी करना ही सबसे अहम होता है. हमने उसे आउट किया और वहां मैच में थोड़ी वापसी की.'

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ईशान ने वैभव को कैसे किया ब्लैकमेल

ईशान ने बताया, 'मैंने उससे यही कहा, 'जब मैं तुम्हारे खिलाफ खेल रहा हूं, तो प्लीज मेरी टीम पर थोड़ा रहम करना. मुझे तुम्हारे सारे राज और अंदर की बातें पता हैं.' ईशान ने अपने बारे में बात करते हुए कहा, 'जब मैं नहीं खेल रहा था और टीम से बाहर था, तो मैंने खुद से कहा कि मैं इस बात पर रो या उदास नहीं हो सकता. किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसा करना सबसे आसान काम होता है. इससे शायद कुछ लोगों की हमदर्दी मिल जाए, आपको खुद भी अच्छा महसूस हो, लेकिन इससे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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