बुमराह टीम के लिए सीरियस नहीं... कप्तानी के शोर के बीच जस्सी की किसने लगाई क्लास? दे दिया बवाली बयान

Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 6 जून को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान किया, जहां सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया. कप्तानी का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है, लेकिन इस बीच एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी पर निशाना साधकर खलबली मचा दी. टीम इंडिया 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी, इसके बाद 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में शामिल होगी. लेकिन दोनों ही सीरीज में स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है.
नए टी20 स्क्वॉड में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान हैं और टीम में विस्फोटक वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है. इस टीम में हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों का नाम नहीं है. हालांकि, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बुमराह की गैरमौजूदगी पर बात की थी और बताया कि उनका इस्तेमाल लंबे फॉर्मेट में ज्यादा किया जाएगा. यही वजह है उन्हें फिलहाल रेस्ट दिया गया है.
पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सोनी नेटवर्क पर इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा, "मुझे हैरानी हो रही है कि बुमराह अपनी मौजूदगी को लेकर करियर को किस तरफ ले जा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता था कि वह टी20 कप्तानी की रेस में सबसे आगे थे, क्योंकि मुझे लगता था कि टी20 के वर्कलोड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं. लेकिन अब लगता है कि वो भारत के हर मैच में खेलने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं."
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बुमराह का प्रदर्शन आईपीएल में सवालों के घेरे में रहा. उन्होंने 13 मैच खेले, जिसमें 4 विकेट ही लेने में कामयाब हुए. अब वह 17 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में एक्शन में नजर आएंगे. अगरकर ने बुमराह की गैरमौजूदगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'उन्हें टेस्ट क्रिकेट और वनडे विश्व कप के लिए के लिए बचाकर रखा जा रहा है. हम जानते हैं कि वह कितने अहम हैं. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में अगर हम अगले नौ टेस्ट मैच में अच्छा खेलते हैं तो हमारे पास फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मौका है.