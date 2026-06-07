बुमराह टीम के लिए सीरियस नहीं... कप्तानी के शोर के बीच जस्सी की किसने लगाई क्लास? दे दिया बवाली बयान

Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 6 जून को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान किया, जहां सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया. कप्तानी का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है, लेकिन इस बीच एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी पर निशाना साधकर खलबली मचा दी. टीम इंडिया 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी, इसके बाद 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में शामिल होगी. लेकिन दोनों ही सीरीज में स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है.