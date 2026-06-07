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बुमराह टीम के लिए सीरियस नहीं... कप्तानी के शोर के बीच जस्सी की किसने लगाई क्लास? दे दिया बवाली बयान

Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 6 जून को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान किया, जहां सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया. कप्तानी का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है, लेकिन इस बीच एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी पर निशाना साधकर खलबली मचा दी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:37 PM IST
बुमराह टीम के लिए सीरियस नहीं... कप्तानी के शोर के बीच जस्सी की किसने लगाई क्लास? दे दिया बवाली बयान
Image Credit: Jasprit Bumrah

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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