Advertisement
trendingNow13040950
Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया से अचानक क्यों बाहर हुए जसप्रीत बुमराह? BCCI ने सस्पेंस पर से हटाया पर्दा

टीम इंडिया से अचानक क्यों बाहर हुए जसप्रीत बुमराह? BCCI ने सस्पेंस पर से हटाया पर्दा

Indian Cricket Team: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने रविवार (14 नवंबर) चौंका दिया. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अचानक प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया से अचानक क्यों बाहर हुए जसप्रीत बुमराह? BCCI ने सस्पेंस पर से हटाया पर्दा

India vs South Africa 3rd T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने रविवार (14 नवंबर) चौंका दिया. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अचानक प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया कि वह मैच में नहीं खेल रहे हैं. बुमराह पर्सनल कारणों से घर वापस चले गए हैं. 

सीरीज में आगे खेलेंगे या नहीं बुमराह?

बीसीसीआई ने कन्फर्म किया कि टी20 सीरीज के बाकी मैचों में बुमराह के हिस्सा लेने के बारे में और जानकारी सही समय पर दी जाएगी. बुमराह हाल ही में तीनों फॉर्मेट में 100 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर बने. उनकी जगह तीसरे टी20 के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा को शामिल किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

हर्षित-कुलदीप की टीम में एंट्री

ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी बीमारी की वजह से तीसरे मैच में नहीं खेल पाए. अक्षर और बुमराह के न होने पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हर्षित राणा और कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने तीन बदलाव किए. डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, सिम्पाला को बाहर किया गया. कॉर्बिन बॉश, एनरिच नॉर्खिया और ट्रिस्टन स्टब्स को मौका मिला है.

ये भी पढ़ें: सचिन के गढ़ में मेसी... वानखेड़े में 'महासंगम', तेंदुलकर-सुनील छेत्री से ऐतिहासिक मिलन

सूर्यकुमार ने क्या कहा?

सूर्यकुमार ने कहा, ''पूरे वीकेंड विकेट अच्छा रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा बदलाव होगा, लेकिन अभी से थोड़ी ओस पड़ रही है. हमें लगता है कि बाद में यह और भारी हो सकती है. इसलिए हम पहले बॉलिंग करके खुश हैं. यह एक शानदार जगह है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और ग्राउंड भी शानदार है. उम्मीद है कि जब हम बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, तो हम सभी को कुछ अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे.''

ये भी पढ़ें: टेस्ट में इग्नोर, टी20 में तोड़फोड़... IPL Auction से पहले गरजा इस धाकड़ का बल्ला, 48 घंटे में होगी धनवर्षा!

तीसरे टी20 के लिए इंडिया इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Jasprit BumrahIndia vs South Africa

Trending news

चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
nitin Nabin
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
nitin Nabin
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
rahul gandhi news
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?