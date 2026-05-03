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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सच में अनप्रोफेशनल हैं.. सूर्यवंशी को RCB स्टार ने क्यों कहा ऐसा? बात पर कायम होकर दी सफाई

'वैभव सच में अनप्रोफेशनल हैं..' सूर्यवंशी को RCB स्टार ने क्यों कहा ऐसा? बात पर कायम होकर दी सफाई

आईपीएल 2026 अपने चरम पर पहुंच चुका है और चारों तरफ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के चर्चे हैं. क्रिकेट पंडित से लेकर क्रिकेटर्स तक सभी वैभव के टैलेंट की तारीफ करते नहीं थकते. अब आरसीबी के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने वैभव पर बात करते हुए उस बात पर सफाई दी है, जिसपर उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 03, 2026, 05:16 PM IST
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Vaibhav
Vaibhav

आईपीएल 2026 अपने चरम पर पहुंच चुका है और चारों तरफ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के चर्चे हैं. क्रिकेट पंडित से लेकर क्रिकेटर्स तक सभी वैभव के टैलेंट की तारीफ करते नहीं थकते. अब आरसीबी के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने वैभव पर बात करते हुए उस बात पर सफाई दी है, जिसपर उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था. दरअसल, जितेश ने वैभव को "अनप्रोफेशनल" कहा था और खलबली मच गई थी. अब भी जितेश अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने सफाई दी है. 

क्या बोले जितेश?

जितेश ने RCB के एक पॉडकास्ट में साफ किया कि उन्होंने यह बात अपनी गहरी दोस्ती और सूर्यवंशी की उम्र की सच्चाई को देखते हुए कही थी. उन्होंने कहा, 'वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हम बहुत करीब हैं और मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं.' जितेश ने पूरी बात बताते हुए कहा, "AB ने पूछा, 'तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा युवा खिलाड़ी आगे चलकर भारतीय स्टार या बड़ा खिलाड़ी बन सकता है?' मेरा तुरंत जवाब था- वैभव सूर्यवंशी.'

जितेश ने बताई थी काबीलियत

उन्होंने आगे कहा, "जब उन्होंने पूछा कि क्यों, तो मैंने उसकी तकनीक, उसकी सोच और उसकी कड़ी मेहनत का जिक्र किया. मैंने उन्हें बताया कि वैभव क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपना दबदबा बना सकता है और मैदान पर वह बहुत ही प्रोफेशनल दिखता है. लेकिन असल में, वह सिर्फ वैसा ही नहीं है. वह 15 साल का एक बच्चा है जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद है. वह मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ बैठकर आइसक्रीम खाता है. मैं तो नहीं खाता, लेकिन वह खाता है. अगर कोई बच्चा आइसक्रीम नहीं खाएगा, तो फिर वह और क्या खाएगा? वह हमारे घर भी आता है, मेरी पत्नी से बातें करता है और YouTube पर वीडियो देखता है. हम बहुत करीब हैं वह मेरे छोटे भाई जैसा है."

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जितेश ने आलचोना को किया खारिज

जितने ने हुई आलोचना पर कहा, "लोग क्या कहते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं. उससे बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद की जाती है क्योंकि उसे इस लेवल पर परफॉर्म करना है, लेकिन वह अभी सिर्फ 15 साल का है. बच्चे को बच्चा ही रहने दो, जब वह मेरे साथ होता है, तो वह जैसा है वैसा ही रह सकता है क्योंकि मैं उसे जज नहीं करता. मैं उससे कहता हूं, 'तुम अभी सिर्फ 15 के हो, टीवी देखो, जो मन करे खाओ, और बस अपनी बैटिंग पर ध्यान दो.' वह इसी तरह खुश रहता है."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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