KKR को चूना लगा रहे कैमरन ग्रीन को क्यों नहीं मिलेंगे 25 करोड़? सैलरी में होगी भारी कटौती, ये है बड़ी वजह

Cameron Green IPL Salary: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को KKR ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें इतनी रकम नहीं मिलने वाली है? जी हां, ये सच है. दरअसल, इसके पीछे की बड़ी वजह उनका खराब फॉर्म नहीं बल्कि बीसीसीआई का एक नियम है, जिसके कारण किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे.
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Cameron Green IPL Salary: 16 दिसंबर, 2025 को जब अबू धाबी के ऑक्शन रूम में बैठकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन पर पैसों की बरसात की थी, तब फ्रेंचाइजी की खुशी का ठिकाना नहीं था. कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ की भारी कीमत में केकेआर ने खरीदा और उन्हें आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया. हालांकि, KKR का ये सौदा सुपरफ्लॉप हो गया है. आईपीएल 2026 में अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत का स्वाद नहीं चखा है. ऊपर से कैमरन ग्रीन कप्तान अजिंक्य रहाणे और टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं. शुरुआती 3 मैचों में तो उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की थी और बल्लेबाजी से भी फ्लॉप शो जारी है.
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को KKR ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें इतनी रकम नहीं मिलने वाली है? जी हां, ये सच है. दरअसल, इसके पीछे की बड़ी वजह उनका खराब फॉर्म नहीं बल्कि बीसीसीआई का एक नियम है, जिसके कारण किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे.
मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में कैमरन ग्रीन पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. CSK के स्पिनर नूर अहमद ने उन्हें चारों खाने चित्त किया. अब तक हुए 5 मैचों में ग्रीन ने 14.00 की खराब औसत से सिर्फ 56 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 32 रहा है. गेंदबाजी में ही वो सुपरफ्लॉप हुए हैं और अभी तक सिर्फ एक विकेट चटका सके हैं और 14.50 की इकॉनमी रेट रेट से रन लुटाए हैं.
आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उनकी इस सैलरी में कटौती होगी. मिनी-नीलामी के लिए बीसीसीआई के नए नियमों के तहत, कैमरन ग्रीन का वास्तविक वेतन 18 करोड़ रुपये तक सीमित है, जबकि शेष राशि (7.20 करोड़ रुपये) बीसीसीआई के खिलाड़ी कल्याण कोष में जाएगी.
स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में डेब्यू किया था. इस सीजन में उन्होंने एक शानदार शतक भी जड़ा था. हालांकि, ओवरऑल देखें तो उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने आईपीएल में अब तक 34 मैच खेले हैं और 36.33 की औसत से 763 रन बनाए हैं. गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 17 विकेट चटकाए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स कैमरन ग्रीन की आईपीएल में तीसरी टीम है. इससे पहले वो 2023 में मुंबई इंडियंस और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं.
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