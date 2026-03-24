3 मैच, 0 विकेट और 2.5 साल का वनवास.. KKR को क्यों रास आया ये खोटा सिक्का? लुटा दिए लाखों रुपये

आईपीएल 2026 का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है. 28 मार्च को इस टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. इससे पहले केकेआर की टीम ने इंजरी के चलते बाहर हुए गेंदबाज आकाश दीप का रिप्लेसमेंट भी खोज लिया. लेकिन सवाल है कि उन्होंने ऐसे गेंदबाज को चुना, जिसने महज 3 टी20 मैच खेले हैं. इसके पीछे का गणित सीईओ ने समझाया. उन्होंने बताया कि ये गेंदबाज मैनेजमेंट को रास क्यों और कैसे आया. हम बात कर रहे हैं सौरभ दुबे की, जो आईपीएल ऑक्शन में 30 लाख के बेस प्राइस के साथ शामिल हुए थे और अनसोल्ड रहे.

सीईओ ने की पुष्टि

फ्रैंचाइज़ी के CEO, वेंकी मैसूर ने कोलकाता में अपनी टीम के दूसरे इंट्रा-स्क्वाड मैच के दौरान विदर्भ के इस तेज़ गेंदबाज़ को टीम में शामिल करने की घोषणा की. सौरभ दुबे ने अभी तक आईपीएल में अपना डेब्यू नहीं किया है. वहीं, आज तक महज 3 टी20 मैच खेले हैं और एक भी विकेट नहीं झटका है. लगभग ढाई साल से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. हालांकि, उन्होंने विदर्भ प्रो T20 लीग के दौरान खेले गए छह मैचों में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया.

MI के रहे नेट बॉलर

दुबे 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के लिए नेट बॉलर भी रह चुके हैं. 28 वर्षीय दुबे को 2019 में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ के तौर पर पहचान मिली थी. KKR मैनेजमेंट आईपीएल 2026 से पहले आकाश दीप और हर्षित राणा की जगह लेने वाले खिलाड़ियों को खोजने के लिए ट्रायल कर रही थी, जिसमें सौरभ दुबे रास आए. इन ट्रायल्स में नवदीप सैनी, KM आसिफ, सिमरजीत सिंह, आकाश मधवाल और संदीप वॉरियर जैसे गेंदबाज़ शामिल थे.

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क्या बोले मैसूर?

ESPNCricinfo के अनुसार, मैसूर ने कहा, 'मुख्य कोच अभिषेक नायर ने संभावित विकल्पों की सूची बनाने और उन्हें यहां बुलाने का बहुत अच्छा काम किया है. ताकि कोच उन्हें देख सकें और उन्हें हमारी ट्रेनिंग और अभ्यास मैचों का हिस्सा बना सकें. निश्चित रूप से, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है सौरभ दुबे हैं. विदर्भ के बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़, जिनकी कद-काठी भी अच्छी है. कोच बहुत उत्साहित थे, उन्होंने फोन किया और कहा, 'हम आकाश दीप की जगह इसी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना चाहते हैं.' फिलहाल हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है.