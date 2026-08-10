कुलदीप यादव को क्या हुआ... प्रैक्टिस टेस्ट की दूसरी पारी में क्यों नहीं की बॉलिंग? कोच ने खोला राज

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा. इससे पहले वॉर्म अप मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. शुभमन गिल की चोट का सस्पेंस खत्म हुआ और वह बल्लेबाजी करते दिखे. लेकिन स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव को लेकर फैंस के जेहन में सवाल होगा कि दूसरी पारी में उन्होंने आखिर गेंदबाजी क्यों नहीं की. उन्हें चोट लगी या फिर कोई और वजह थी, इसका राज बॉलिंग कोच ने मैच के बाद खोला है.