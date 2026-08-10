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कुलदीप यादव को क्या हुआ... प्रैक्टिस टेस्ट की दूसरी पारी में क्यों नहीं की बॉलिंग? कोच ने खोला राज

IND vs SL: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म अप मैच में एकतरफा अंदाज में 6 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में शुभमन गिल की अंगूठे की चोट का सस्पेंस खत्म हुआ, तो कुलदीप यादव के सामने सवालिया निशान लग गया. कुलदीप ने दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं की, मैच के बाद बॉलिंग कोच ने वजह सामने रखी.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 10, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:53 PM IST
कुलदीप यादव को क्या हुआ... प्रैक्टिस टेस्ट की दूसरी पारी में क्यों नहीं की बॉलिंग? कोच ने खोला राज
Image Credit: Kuldeep Yadav

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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