कुलदीप यादव को क्या हुआ... प्रैक्टिस टेस्ट की दूसरी पारी में क्यों नहीं की बॉलिंग? कोच ने खोला राज

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा. इससे पहले वॉर्म अप मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. शुभमन गिल की चोट का सस्पेंस खत्म हुआ और वह बल्लेबाजी करते दिखे. लेकिन स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव को लेकर फैंस के जेहन में सवाल होगा कि दूसरी पारी में उन्होंने आखिर गेंदबाजी क्यों नहीं की. उन्हें चोट लगी या फिर कोई और वजह थी, इसका राज बॉलिंग कोच ने मैच के बाद खोला है.
पहली पारी में कुलदीप यादव ने 18 ओवर गेंदबाजी की और 2 विकेट हासिल किए थे. मैच से पहले भी उन्होंने प्रैक्टिस के तौर पर दो-तीन ओवर फेंके थे. लेकिन दूसरी पारी में मानव सुथार, रवींद्र जडेजा और सारांश जैन स्पिनर के तौर पर बॉलिंग करते नजर आए. भारत के स्पिन बॉलिंग कोच सैराज बहुतुले ने इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले कुलदीप के वर्कलोड को मैनेज करना ही इसका मकसद था.
बहुतुले ने वॉर्म-अप मैच के बाद कहा, "कुलदीप ने लगभग 20 ओवर फेंके, मैच में 18 और मैच से पहले भी करीब दो-तीन ओवर. उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और वह बस यह समझना चाहते थे कि उनका शरीर कैसी स्थिति में है, इसलिए उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया." यह फैसला किसी चोट या फिटनेस की समस्या से जुड़ा नहीं था.
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प्रैक्टिस मैच से टीम इंडिया को अंदाजा लग चुका है कि पिच किस तरह से खेलेगी. पहले दिन पिच काफी फ्लैट थी, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलने लगी. बहुतुले ने कहा, "गेंदबाजों के पास ऐसी पिच पर जाकर अपना हुनर दिखाने का शानदार मौका था जो पहले दिन थोड़ी फ्लैट थी. लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, पिच पर ज्यादा टर्न मिलने लगा और स्पिनरों के लिए यह निश्चित रूप से एक अच्छा अनुभव रहा."