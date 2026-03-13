'सबसे Stupid टीम... जिसने भारत को हराया, उसी पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भले ही भारतीय टीम ने जीता हो लेकिन दिल और भी टीमों ने जीता. इस लिस्ट में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और उलटफेर करने वाली जिम्बाब्वे की टीम भी शामिल थी. लेकिन इनमें से टीम इंडिया के अलावा 4 टीमें थीं जो ट्रॉफी की दावेदार नजर आ रहीं थीं. भारत के बाद रेस में सबसे आगे साउथ अफ्रीका की टीम थी जो अजेय नजर आ रही थी, लेकिन अंत में टीम फुस्स हो गई. अब इस टीम को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल मच सकता है.

न्यूजीलैंड से हारी थी साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका की टीम ने एक के बाद एक लगातार जीत दर्ज की, यहां तक मेजबान टीम इंडिया भी जीतने में कामयाब नहीं हुई. 76 रन की हार देकर टीम इंडिया की सांसें भी इस टीम ने अटका दी थीं. लेकिन न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में इस टीम की हेकड़ी निकाल दी और अफ्रीकी टीम एक बार फिर चोक कर गई. पिछले साल फाइनल में अफ्रीका को भारत से हार का सामना करना पड़ा था. अफ्रीका की हार पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने डिटेल में बात की है.

क्या बोले माइकल वॉन?

माइकल वॉन ने इस मुद्दे पर कहा, 'मैं बताता हूं, मुझे कौन सबसे बेवकूफ टीम लगी? साउथ अफ्रीका. क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में वेस्टइंडीज को जीतने दिया होता तो भारत बाहर हो जाता. वॉन ने ‘स्टिक टू क्रिकेट’ पॉडकास्ट में कहा, 'मैं बस कह रहा हूं, अगर उन्होंने भारत को बाहर कर दिया होता तो जो जीत का सिलसिला आ रहा था वह रुक जाता.'

Add Zee News as a Preferred Source

अफ्रीका ने जीता था मैच

अफ्रीका की टीम ने सुपर-8 में विंडीज को मात दी थी और टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुल गए थे. उन्होंने आगे कहा, 'उस मैच को जीतकर उन्होंने भारत को आगे बढ़ने दिया. फिर भारत ने जिम्बाब्वे को हराया, फिर वेस्टइंडीज को एक तरह के क्वार्टरफाइनल में और फिर इंग्लैंड को.' टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में 3 बार खिताबी जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई.

ये भी पढ़ें.. संजू-ईशान पर ODI प्लान.. WC 2027 की टीम में होंगे फिट? पूर्व क्रिकेटर ने लगाई गुहार

लगातार दो खिताब

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार दो खिताबी जीत दर्ज की हैं. अभी तक इतिहास में ऐसी कोई भी टीम नहीं हुई जिसने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दो बार खिताबी जी दर्ज की हों. एमएस धोनी, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव नाम के तीन कप्तान हैं जिन्होंने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में खिताबी जीत दिलाई है. अब टीम इंडिया का फोकस वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर होगा.