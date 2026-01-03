Advertisement
10 मैच 23 विकेट... मोहम्मद शमी फिर भी नहीं आए सेलेक्टर्स को रास, ड्रॉप कर करियर पर लटकाई तलवार

India Squad for New Zealand ODI Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने फैंस का इंतजार खत्म कर दिया है. सभी की नजरें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड पर थीं, जिसमें मोहम्मद शमी का कमबैक बड़ा मुद्दा बना हुआ था. सेलेक्टर्स पर फैंस की आवाज और शमी के प्रदर्शन का कोई असर नहीं देखने को मिला है. एक बार फिर शमी टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:37 PM IST
India Squad for New Zealand ODI Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने फैंस का इंतजार खत्म कर दिया है. सभी की नजरें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड पर थीं, जिसमें मोहम्मद शमी का कमबैक बड़ा मुद्दा बना हुआ था. सेलेक्टर्स पर फैंस की आवाज और शमी के प्रदर्शन का कोई असर नहीं देखने को मिला है. एक बार फिर शमी टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए हैं. 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय गेंदबाजों में टॉप विकेट टेकर के साथ शमी को सेलेक्टर्स ने साइडलाइन कर दिया है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्हें तरजीह नहीं दी गई है.

बॉलिंग यूनिट में शमी से पहले कौन?

सेलेक्टर्स युवा प्लेयर्स को मौका देकर भारतीय टीम के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं. बॉलिंग यूनिट में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, नितीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर्स हैं. हालांकि, पेसर्स में शमी की तुलना में सभी पीछे हैं. पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी. उन्होंने महज 5 मैच में 9 विकेट अपने नाम किए थे. वर्ल्ड कप 2023 में भी शमी ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया था. उन्होंने 7 मैच में 24 विकेट झटक रिकॉर्ड बना डाला था.

डोमेस्टिक में लगातार शानदार शमी

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले 2025 में ऑस्ट्रेलिया टूर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और टी20 वर्ल्ड 2026 से भी शमी को ड्रॉप किया गया. सेलेक्टर्स ने साफ इशारा कर दिया है कि शमी उनके रडार से बाहर हैं. अच्छे प्रदर्शन और आंकड़ों के बाद भी शमी का करियर खतरे में नजर आ रहा है. उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार बॉलिंग की. पिछले 10 मैच में शमी 23 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी वापसी हो सकती है. लेकिन सेलेक्टर्स ने आंख मूंदकर उन्हें बाहर कर दिया.

पिछली बार अनफिट का बहाना

मोहम्मद शमी ने पिछली बार ड्रॉप होने के बाद डंके की चोट पर आवाज उठाई थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें अनफिट बताया गया लेकिन वह पूरी तरह से फिट थे. अजीत अगरकर और शमी के बीच अनबन की खबरें भी तेज रहीं. अब देखना होगा कि इस बार शमी रिएक्ट करते हैं या नहीं.

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल.

 

