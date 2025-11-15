MI ने रिलीज करके भी नहीं तोड़ा युवा बॉलर का दिल.. 5 मैच में बना था जीरो से हीरो, ऑक्शन में मचेगी खींच-तान

Advertisement
Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:56 PM IST
IPL 2026 Retention: आईपीएल 2026 के चर्चे 15 नवंबर को चरम पर रहे. सभी टीमों ने समयानुसार अपनी रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की. मुंबई इंडियंस ने भी एक ऐसे युवा खिलाड़ी को रिलीज किया जिसे टीम स्काउटिंग नेटवर्क से खोजकर लाई थी. अब इसकी वजह सामने आ चुकी है. हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर विग्नेश पुथुर की जिन्हें रिलीज करके मुंबई ने बड़ा झटका दिया. लेकिन उन्हें रिलीज करके भी मुंबई ने उन्हें निराश नहीं किया है.

कहां से खोजकर लाई की MI?

यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि एमआई ने अपने विशाल स्काउटिंग नेटवर्क से मल्लापुरम के पुथुर को खोजा था और फ्रैंचाइज़ी के ट्रायल्स में कई लोगों को प्रभावित किया था. पुथुर पर उनका भरोसा तब सही साबित हुआ जब उन्होंने चेन्नई में अपने डेब्यू मैच में रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और दीपक हुड्डा को आउट किया. लेकिन इस खबर से वाकिफ सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि मुंबई इंडियंस द्वारा पुथुर को रिलीज करना उनकी चोट से उबरने की प्रक्रिया के कारण है.

मदद करेगी मुंबई

सूत्रों ने आगे बताया, 'विग्नेश केरल क्रिकेट लीग में लगी चोट से उबर रहे हैं और 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले उन्हें रिलीज करने के बावजूद एमआई उनके रिहैब में उनका समर्थन जारी रखेगा.' पुथुर दोनों पिंडलियों में हड्डी के तनाव के कारण आईपीएल 2025 से बाहर हो गए थे और उनकी जगह रघु शर्मा को बाकी सीजन के लिए टीम में शामिल किया गया था. जहाँ मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पर रही थी.

KCL के लिए रिकवरी

पुथुर ने केसीएल 2025 में एलेप्पी रिपल्स के लिए दो मैच खेलने के लिए रिकवरी की, लेकिन फिर पिंडली की चोट के कारण उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंगलिस को पंजाब किंग्स (PBKS) द्वारा रिलीज़ किया जाना कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने IPL 2025 में उनके उपविजेता रहने में कुछ महत्वपूर्ण पारियाँ खेली थीं.

जोश इंग्लिस नहीं होंगे उपलब्ध

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इंगलिस अपनी शादी के कारण IPL 2026 के अधिकांश मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उसी समय उनकी शादी होने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, 'फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के बाद उन्हें आराम करने, अपनी शादी की योजना बनाने और तैयारी करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। फिलहाल उनका ध्यान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर ज्यादा है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

