Explained: गंभीर-अगरकर के वर्ल्ड कप प्लान में क्यों जरूरी होना चाहिए रोहित शर्मा का नाम? 5 पॉइंट्स में समझें

वैसे तो टीम इंडिया में मौजूद सभी खिलाड़ियों का ख्वाब वर्ल्ड कप जीतना होगा, लेकिन रोहित शर्मा की ख्वाहिश बाकी खिलाड़ियों से थोड़ी अधिक होगी. 2023 में वो ट्रॉफी जीतने के बेहद पास आए, लेकिन फाइनल में उनका सपना छन से टूट गया. चेहरे पर गम और आंखों से छलकते आंसुओं के साथ वो टूटे जरूर, लेकिन बिखरे बिल्कुल भी नहीं. हिटमैन ने खुद को और मजबूत बनाया और वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब को जिंदा रखा. उनसे कप्तानी छीन ली गई, लेकिन वो फिर भी डटे रहे. तमन्ना अभी भी वही है- 'मुझे वर्ल्ड कप जीतना है.'
टीम इंडिया फिलहाल इंग्लैंड में ODI सीरीज खेल रही है. ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि चयनकर्ताओं ने रोहित से कह दिया है कि आप 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं हैं. अफवाहों की इस हवा में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने राहत की खबर दी. उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स में रोहित अपना आखिरी ODI मुकाबला नहीं खेल रहे. ये खबर झूठी है. आइए जानते हैं कि रोहित शर्मा का नाम हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के वर्ल्ड कप प्लान में क्यों जरूरी होना चाहिए.
रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने अब तक 287 वनडे मैचों में 11757 रन बनाए हैं. उनके नाम 33 शतक और 62 अर्धशतक दर्ज हैं. सबसे खास बात यह है कि वनडे इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (264 रन) भी रोहित के नाम है. वो ODI में एक से ज्यादा दोहरा शतक ठोकने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम सबसे अधिक छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. बड़े मैचों में लंबी पारी खेलने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है.
आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है. उन्होंने वर्ल्ड कप में 1500 से ज्यादा रन बनाए हैं और कई शतक भी जड़े हैं. 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने रिकॉर्ड 5 शतक लगाए थे, जबकि 2023 वर्ल्ड कप में टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई. बड़े मंच पर दबाव को अवसर में बदलना रोहित की सबसे बड़ी ताकत है. 2027 में वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना है, जहां रोहित का अनुभव बहुत काम आएगा.
भले ही टीम इंडिया की कप्तानी अब शुभमन गिल के हाथों में हो, लेकिन रोहित शर्मा का अनुभव ड्रेसिंग रूम में अमूल्य साबित हो सकता है. उन्होंने भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आईसीसी खिताब दिलाए. मैदान पर फील्ड सेटिंग, गेंदबाजों का इस्तेमाल और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की उनकी कला युवा कप्तान और खिलाड़ियों के लिए बेहद उपयोगी रहेगी. टीम इंडिया में मौजूद कई युवा खिलाड़ी भी रोहित की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी कही बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं.
विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा टीम इंडिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. विराट ने तो 2011 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जीत लिया था, लेकिन रोहित की प्यास अभी तक बुझी नहीं है. ये शुभमन गिल के काम आ सकता है. हिटमैन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 2027 में नहीं हुआ तो ये सपना अधूरा रह जाएगा.
रोहित शर्मा के करियर का सबसे बड़ा अधूरा सपना 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतना है. 2023 में भारत फाइनल तक पहुंचा, लेकिन खिताब से चूक गया. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है. अगर उनकी फिटनेस और फॉर्म बरकरार रहती है तो गंभीर और अगरकर के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. उनका अनुभव, आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े मैचों का रिकॉर्ड भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बना सकता है.
मान लीजिए कि चयनकर्ता रोहित शर्मा की जगह किसी युवा खिलाड़ी को टीम का हिस्सा बनाते हैं. उदाहरण के लिए यशस्वी जायसवाल का नाम ही ले लीजिए. वर्ल्ड कप से एक साल पहले वो रोहित जैसे धुरंधर खिलाड़ी की जगह लेंगे तो निश्चित तौर पर उनपर दबाव होगा. अगर वो 1-2 मैचों में फ्लॉप हुए तो फैंस सवाल उठाएंगे. वो हर मुकाबले में दबाव महसूस करेंगे,क्योंकि उन्होंने जिसकी जगह ली है वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है. गंभीर-अगरकर को इस बारे में भी सोचने की जरूरत है. बेहतर यही होगा कि रोहित शर्मा को ये संदेश दिया जाए कि जा दिया तुम्हें एक और साल... जी ले अपनी जिंदगी.
''मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई सिर्फ... और कुछ नहीं. वो जो तीन पिलर्स बने हुए हैं ट्रॉफी पर और उसके ऊपर वर्ल्ड का 'वो' बना हुआ है... मुझे बस वही दिखता है. मैंने तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, टी20 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन असली वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का है, क्योंकि ये सबसे चुनौतीपूर्ण है... इसका अलग ही चार्म है'' - रोहित शर्मा