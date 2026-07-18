Explained: गंभीर-अगरकर के वर्ल्ड कप प्लान में क्यों जरूरी होना चाहिए रोहित शर्मा का नाम? 5 पॉइंट्स में समझें

मान लीजिए कि चयनकर्ता रोहित शर्मा की जगह किसी युवा खिलाड़ी को टीम का हिस्सा बनाते हैं. उदाहरण के लिए यशस्वी जायसवाल का नाम ही ले लीजिए. वर्ल्ड कप से एक साल पहले वो रोहित जैसे धुरंधर खिलाड़ी की जगह लेंगे तो निश्चित तौर पर उनपर दबाव होगा. अगर वो 1-2 मैचों में फ्लॉप हुए तो फैंस सवाल उठाएंगे. वो हर मुकाबले में दबाव महसूस करेंगे,क्योंकि उन्होंने जिसकी जगह ली है वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है. गंभीर-अगरकर को इस बारे में भी सोचने की जरूरत है. बेहतर यही होगा कि रोहित शर्मा को ये संदेश दिया जाए कि जा दिया तुम्हें एक और साल... जी ले अपनी जिंदगी.