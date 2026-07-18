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Explained: गंभीर-अगरकर के वर्ल्ड कप प्लान में क्यों जरूरी होना चाहिए रोहित शर्मा का नाम? 5 पॉइंट्स में समझें

Rohit Sharma: वैसे तो टीम इंडिया में मौजूद सभी खिलाड़ियों का ख्वाब वर्ल्ड कप जीतना होगा, लेकिन रोहित शर्मा की ख्वाहिश बाकी खिलाड़ियों से थोड़ी अधिक होगी. 2023 में वो ट्रॉफी जीतने के बेहद पास आए, लेकिन फाइनल में उनका सपना छन से टूट गया. चेहरे पर गम और आंखों से छलकते आंसुओं के साथ वो टूटे जरूर, लेकिन बिखरे बिल्कुल भी नहीं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 18, 2026, 05:14 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:14 AM IST
Explained: गंभीर-अगरकर के वर्ल्ड कप प्लान में क्यों जरूरी होना चाहिए रोहित शर्मा का नाम? 5 पॉइंट्स में समझें
Image Credit: गंभीर-अगरकर के वर्ल्ड कप प्लान में क्यों जरूरी होना चाहिए रोहित शर्मा का नाम? (AI Graphic)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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