आखिर क्यों नेपाल क्रिकेट टीम नहीं खेल रही एशिया कप, वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, जानें पूरा मामला

एशिया कप 2025 की शुरुआत आज यानी 9 सितंबर से होने जा रही है. क्रिकेट फैंस टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच 8 बजे से खेला जाना है. भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को बेहतर आईसीसी रैंकिंग के बदौलत सीधा एशिया कप में एंट्री मिल गई, लेकिन नेपाल क्रिकेट टीम एशिया कप का हिस्सा नहीं बन पाई. आइए जानते हैं पूरा मामला...
पहली बार 8 टीमें लेंगी हिस्सा
ऐसा पहली बार हो रहा है जब 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जैसे- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान शामिल है. ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं.
सेमीफाइनल में मिली थी हार
बेहतर आईसीसी रैंकिंग होने की वजह से टॉप पांच टीमों को सीधा एशिया कप में एंट्री मिल गई , लेकिन बाकी की टीमों का फैसला एसीसी प्रीमियर कप में हुए मैचों के बाद हुआ, जिसमें 10 टीमें शामिल थी और नेपाल उनमें से एक थी. लीग स्टेज में बेहतर प्रदर्शन करती आ रही नेपाल ने हांगकांग, कतर, सौदी अरेबिया और मलेशिया को हराकर टॉप 4 में अपनी जगह बनाई थी. हालांकि, नेपाल को यूएई के खिलाफ सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा. उनके पास एक आखिरी मौका था हांगकांग को हराकर एशिया कप खेलने का, लेकिन उन्हें एक बार फिर हार मिली और एशिया कप खेलने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया.
नहीं बन पाई एशिया कप का हिस्सा
आखिर में ओमान, हांगकांग और यूएई की टीमों ने एशिया कप खेलने के लिए अपनी जगह पक्की कर ली. एसीसी प्रिमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी नेपाल एशिया कप में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही.
नेपाल में मचा है बवाल
बीते कुछ दिनों में नेपाल सरकार के सोशल मीडिया बैन के बाद नेपाल में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है. दरअसल, 5 सितंबर को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का फैसला लिया, जिसके बाद पूरे देश में उसका विरोध प्रदर्शन चालू हो गया. इस प्रोटेस्ट में नेपाल के युवा पूरी तरह से शामिल हैं और वो जमकर बवाल मचा रहे हैं आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं.