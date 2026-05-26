मोहम्मद रिजवान की उलटी गिनती शुरू... कोच ने बताया क्यों किया गया ड्रॉप? दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका

कभी पाकिस्तान टीम की रीढ़ माने जान वाले मोहम्मद रिजवान आज टीम पर बोझ बन चुके हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर निकाल दिया गया है. जिसके बाद पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने खुलासा किया कि आखिर उन्हें टीम में तरजीह क्यों नहीं दी गई है. रिजवान, जिन्होंने 2024 में कप्तान बनने के बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में जीत दिलाई थी, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश सीरीज के दौरान बल्ले से संघर्ष करते दिखे.

कैसा था रिजवान का प्रदर्शन?

रिजवान ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों में सिर्फ 54 रन बनाए, जिनका औसत 19.33 रहा. पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने टीम में उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज रोहेल नजीर को शामिल किया. जब खबर आई की वर्ल्ड कप 2027 के प्लान को देखते हुए रिजवान को बाहर किया गया है तो फैंस में बहस छिड़ गई. इस फैसले के बारे में रिजवान ने खुलकर बात की.

क्या बोले हेसन?

माइक हेसन ने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हुए समझाया, "18 महीनों में हमारा विश्व कप है, इसलिए हमें काम करने वाले लोगों के नजरिए से हमारे पास मौजूद विकल्पों पर गौर करने की जरूरत है और यह कुछ ऐसा था जिस पर चयन समिति ने फैसला किया." हेसन ने यह भी साफ किया कि बांग्लादेश ODI सीरीज के दौरान ही बदलाव शुरू हो गए थे.

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12 महीनों में मिली सिर्फ 2 जीत

कोच ने आगे रिजवान की कप्तानी के बारे में बात करते हुए कहा, "ODI के मामले में, हां मोहम्मद रिजवान ने वेस्टइंडीज में कप्तान के तौर पर शुरुआत की थी और हमें लगा कि उस सीरीज के अंत में हमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हमने 12 महीनों में सिर्फ़ दो मैच जीते थे. इसलिए, टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था. बेशक, आप दो चीजें देखते हैं, आप व्यक्तिगत आंकड़ों को देखते हैं और आप यह देखते हैं कि आप टीम के प्रदर्शन को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं. इसलिए, हमें लगा कि हम कप्तानी के नजरिए से बदलाव करना चाहते हैं."