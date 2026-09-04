‘आयरलैंड से हार गया भारत...’, PCB चीफ मोहसिन नकवी ने अचानक टीम इंडिया पर साधा निशाना, पाकिस्तान की हालत देखकर उगला जहर

इस बीच, मोहसिन नकवी ने अपने कार्यकाल की आलोचना का भी जवाब दिया और जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की हालिया टेस्ट हार को व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में हुई प्रगति पर हावी नहीं होने देना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा कोचिंग सेटअप के आने के बाद से टीम की ODI और T20I रैंकिंग में सुधार हुआ है, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि दो टेस्ट मैचों में हार निराशाजनक थी. मोहसिन नकवी ने कहा, 'हां, बिल्कुल, टेस्ट मैच में जो हुआ उसे गलत नहीं कहा जा सकता. हम ये दो मैच हार गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह की दया से हम आने वाले दिनों में तरक्की करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने ODI और T20I में किया. मैं कभी आलोचना से नहीं डरा और न ही कभी डरूंगा. जो लोग कहते हैं कि मेरे आने के बाद से क्रिकेट बर्बाद हो गया है, वे जरा देखें कि हमारी कोचिंग टीम के आने से पहले रैंकिंग क्या थी. ODI में हम आठवें नंबर पर थे और अब पांचवें पर हैं, T20I में हम नौवें से छठे नंबर पर आ गए हैं.'