‘आयरलैंड से हार गया भारत...’, PCB चीफ मोहसिन नकवी ने अचानक टीम इंडिया पर साधा निशाना, पाकिस्तान की हालत देखकर उगला जहर

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फजीहत देखने को मिल रही है. लीड्स और लॉर्ड्स में खेले गए लगातार दो टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 0-2 से पीछे है. पाकिस्तान की टीम पर अब 3-0 से व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 9 सितंबर से 13 सितंबर तक बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी ने बढ़ती आलोचनाओं के बीच पाकिस्तानी टीम का बचाव करने का एक अनोखा तरीका निकाला है.
मोहसिन नकवी ने आयरलैंड से भारत की चौंकाने वाली हार और नामीबिया से साउथ अफ्रीका की हार का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ी टीमों को भी कभी-कभी अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ता है. इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम को बिना किसी लड़ाई के करारी हार का सामना करना पड़ा है. PCB ने कड़े कदम उठाते हुए दौरे के बीच में ही सात पाकिस्तानी खिलाड़ियों को घर वापस भेज दिया. बड़े बदलावों के तहत कोचिंग स्टाफ के सदस्यों को भी हटा दिया गया, जिनमें पूर्व कप्तान सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल शामिल थे.
यह मानते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मोहसिन नकवी ने हालिया हार के बाद टीम की आलोचना का बचाव किया. मोहसिन नकवी ने नामीबिया से साउथ अफ्रीका की हार और आयरलैंड से भारत की चौंकाने वाली हार का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ी टीमों को भी अप्रत्याशित नतीजों का सामना करना पड़ता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नकवी ने कहा, 'मैं आपसे एक बात पूछता हूं. साउथ अफ्रीका नामीबिया से हार गया और भारत आयरलैंड से हार गया. क्या वहां भी क्रिकेट खत्म हो गया? हां, एक बात अहम है कि हमें यहां जिसकी भी जरूरत होगी, हम उसे निश्चित रूप से लाएंगे. अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है या लय में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए हर मैच और हर सीरीज अहम है.'
मोहसिन नकवी ने सलमान आगा की स्थिति पर भी बात की, जो पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों में से एक माने जाने के बावजूद हाल के मैचों में फॉर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मोहसिन नकवी ने कहा, 'सलमान आगा एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ कारणों से फिलहाल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. हम उनसे यह नहीं कह रहे हैं कि 'हमने आपसे आराम करने को कहा था'; हमने उनसे बात की और सब कुछ किया. इसलिए, मकसद किसी को टीम से हटाना नहीं है. मकसद यह है कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो हमें बदलाव करना चाहिए.'
इस बीच, मोहसिन नकवी ने अपने कार्यकाल की आलोचना का भी जवाब दिया और जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की हालिया टेस्ट हार को व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में हुई प्रगति पर हावी नहीं होने देना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा कोचिंग सेटअप के आने के बाद से टीम की ODI और T20I रैंकिंग में सुधार हुआ है, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि दो टेस्ट मैचों में हार निराशाजनक थी. मोहसिन नकवी ने कहा, 'हां, बिल्कुल, टेस्ट मैच में जो हुआ उसे गलत नहीं कहा जा सकता. हम ये दो मैच हार गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह की दया से हम आने वाले दिनों में तरक्की करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने ODI और T20I में किया. मैं कभी आलोचना से नहीं डरा और न ही कभी डरूंगा. जो लोग कहते हैं कि मेरे आने के बाद से क्रिकेट बर्बाद हो गया है, वे जरा देखें कि हमारी कोचिंग टीम के आने से पहले रैंकिंग क्या थी. ODI में हम आठवें नंबर पर थे और अब पांचवें पर हैं, T20I में हम नौवें से छठे नंबर पर आ गए हैं.'