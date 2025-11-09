Advertisement
trendingNow12994378
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया अलगा 'सचिन' कहलाता था ये क्रिकेटर, लेकिन अब IPL के लिए तरस रहा, अर्श से फर्श तक कैसे पहुंचा?

भारत में एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने कम उम्र में ही काफी कामयाबी, दौलत और शोहरत हासिल की, लेकिन अब वो आईपीएल की किसी टीम में शामिल होने के लिए भी तरस रहा है. आखिर ऐसा डाउनफॉल क्यों हुआ?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया अलगा 'सचिन' कहलाता था ये क्रिकेटर, लेकिन अब IPL के लिए तरस रहा, अर्श से फर्श तक कैसे पहुंचा?

Prithvi Shaw downfall: साल 2018 में बतौर कप्तान भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले पृथ्वी शॉ को अगला 'सचिन तेंदुलकर' माना जा रहा था. अपनी पहली ही टेस्ट पारी में शतक लगाने वाले शॉ ने करियर की शुरुआत जितने शानदार तरीके से की, उतनी ही तेजी से इस खिलाड़ी का ग्राफ भी बिगड़ा. 9 नवंबर 1999 को महाराष्ट्र के ठाणे में जन्मे पृथ्वी शॉ महज 14 साल की उम्र में ही चर्चा में आ गए थे. साल 2013 में हैरिस शील्ड में उन्होंने अपने स्कूल रिजवी स्प्रिंगफील्ड की ओर से खेलते हुए 330 गेंदों में 85 चौकों और 5 छक्कों के साथ 546 रन बनाए. ये उस दौर में स्कूल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर था.

छोटी उम्र में ही मिली कामयाबी
तेजी से रन बनाने में माहिर पृथ्वी शॉ साल 2016 में भारत की उस अंडर-19 टीम का हिस्सा थे, जिसने श्रीलंका में यूथ एशिया कप जीता. करीब 2 महीनों बाद ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई की ओर से डेब्यू किया और तमिलनाडु के खिलाफ दूसरी पारी में शतक जड़कर टीम को जीत दिलाई. 17 साल 320 दिन की उम्र में शॉ ने दलीप ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए शतक लगाया. वो ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. इससे पहले दलीप ट्रॉफी में शतक जड़ने वाले युवा खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर का नाम था.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

जूनियर वर्ल्ड चैंपियन
साल 2018 में पृथ्वी शॉ ने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19  वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया. इसी साल आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1.2 करोड़ रुपये में शॉ को अपने साथ शामिल किया. अपने पहले ही सीजन में शॉ ने 9 मैचों में 27.22 की औसत के साथ 245 रन बनाते हुए हेड कोच रिकी पोंटिंग को इम्प्रेस किया.

टेस्ट डेब्यू
साल 2018 में दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू का मौका मिला. उन्होंने अपनी पहली ही पारी में 154 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौकों की मदद से 134 रन बनाए. इसी के साथ सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे कम उम्र के टेस्ट सेंचुरियन बने. टीम इंडिया ने यह मैच पारी और 272 रन से जीता. अगले मुकाबले में उन्होंने 70 और 33* रन की पारी खेली.

करियर पर असर
शुरुआती कामयाबी के बाद पृथ्वी शॉ का करियर कई वजहों से अफेक्ट हुआ. साल 2019 में डोपिंग के कारण उन्हें 8 महीनों का बैन झेलना पड़ा, लेकिन साल 2020 में उन्हें वनडे फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिल गया. अगले ही साल उन्होंने टी20 क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया.

अब सेलेक्शन भी मुश्किल
इसके बाद पृथ्वी शॉ को चोट और फिटनेस की परेशानी का सामना करना पड़ा. उन पर अनुशासनहीन होने का भी आरोप लगाया गया. धीरे-धीरे उनकी फॉर्म में गिरावट आने लगी, जिसका असर सेलेक्शन पर भी पड़ा. परफॉर्मेंस में उतार-चढ़ाव के चलते वह टीम इंडिया से बाहर हो गए. खराब फिटनेस के चलते कुछ साल बाद उन्हें मुंबई की टीम ने भी टीम से बाहर कर दिया. इसके बाद शॉ ने महाराष्ट्र की टीम में शामिल होने का फैसला किया.

घरेलू क्रिकेट में अब भी शानदार
शॉ ने वापसी के लिए कड़ी मेहनत की. अक्टूबर 2025 में रणजी ट्रॉफी मुकाबले में चंडीगढ़ के खिलाफ खेलते हुए 222 रन की पारी खेलते हुए महाराष्ट्र को जीत दिलाई. इससे पिछले मुकाबले में उन्होंने केरल के खिलाफ 75 रन बनाए थे. इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार शुरुआत करने वाले शॉ अब तक सिर्फ 5 ही टेस्ट खेल सके हैं, जिसमें 42.37 की औसत के साथ 339 रन बनाए. इसके अलावा, उन्होंने 6 वनडे मुकाबलों में 31.50 की औसत के साथ 189 रन बनाए हैं.

क्या हो पाएगी वापसी?
पृथ्वी शॉ के फर्स्ट क्लास करियर को देखें, तो उन्होंने 61 मुकाबलों में 14 शतक और 19 अर्धशतक के साथ 4,881 रन जुटाए, जबकि 65 लिस्ट-ए मुकाबलों में 10 शतक और 14 अर्धशतक के साथ 3,399 रन बनाए. आईपीएल करियर को देखा जाए, तो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए शॉ ने 79 मुकाबलों में 23.94 की औसत के साथ 1,892 रन अपने नाम किए हैं.
फिलहाल शॉ टीम इंडिया में वापसी की कोशिश कर रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन ही इस खिलाड़ी की वापसी को मुमकिन बना सकता है, लेकिन इसके लिए उनकी फिटनेस भी अहम होगी.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

cricketPrithvi ShawSachin TendulkarTeam India

Trending news

पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
Kerala
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
Ajit Pawar
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
ED
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की