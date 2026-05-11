PBKS vs DC: जीत की भूख और आंखों में आंसू, पंजाब के खिलाड़ियों ने बांह पर क्यों बांधी काली पट्टी? सामने आई बेहद भावुक वजह

IPL 2026 PBKS vs DC: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरी. पंजाब के खिलाड़ियों ने ऐसा क्यों किया? इसे लेकर फैंस के बीच काफी चर्चा है.
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IPL 2026 PBKS vs DC: आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने हुईं. सोमवार (11 मई) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पंजाब को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. पंजाब की टीम इस सीजन में अपनी पिछली तीन लगातार हार के बाद फिर से जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है.
पंजाब किंग्स इस सीजन के काफी समय तक अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई थी, पिछले तीन मैचों में मिली हार के बाद अब चौथे स्थान पर खिसक गई है. धर्मशाला का यह मैदान पंजाब का दूसरा घरेलू मैदान है और यहां इस सीजन का यह पहला मैच आयोजित किया जा रहा है. टीम को उम्मीद है कि वे अपने इस दूसरे घर में जीत के साथ जोरदार शुरुआत करेंगे और प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे.
मैच के दौरान पंजाब किंग्स के खिलाड़ी अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर खेलते हुए देखे गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम के फिजियो एंड्रयू लीपस की मां के निधन के सम्मान में खिलाड़ियों ने यह काली पट्टी पहनी है. लीपस की मां का रविवार को निधन हो गया था और टीम ने इस दुखद घड़ी में उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए यह कदम उठाया है.
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दिल्ली कैपिटल्स ने इस महत्वपूर्ण मैच के लिए अपनी टीम में पांच बड़े बदलाव किए हैं. पिछले मैच की प्लेइंग इलेवन से कुलदीप यादव, पाथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा और विप्राज निगम बाहर हैं. कप्तान अक्षर पटेल ने बताया कि उनकी जगह अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, अनुभवी डेविड मिलर, आकिब नबी और माधव तिवारी को शामिल किया गया है. निसांका और रिजवी जैसे खिलाड़ी इम्पैक्ट सब की सूची में शामिल हैं.
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पंजाब किंग्स ने भी अपनी टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका दिया है. ड्वारशुइस को स्टार गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की जगह टीम में शामिल किया गया है. टॉस के समय कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक मामूली चोट होने की जानकारी दी थी. ड्वारशुइस को धर्मशाला की उछाल भरी पिच पर उनकी विविधता और डेथ ओवरों की गेंदबाजी के लिए चुना गया है.