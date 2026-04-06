Advertisement
trendingNow13167803
Hindi Newsक्रिकेटCSK की हार के बाद अश्विन हुए भावुक... क्यों याद की अपनी आखिरी विदाई? कहा- उनके 10 करोड़ बच जाते...

CSK की हार के बाद अश्विन हुए भावुक... क्यों याद की अपनी आखिरी विदाई? कहा- उनके 10 करोड़ बच जाते...

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार की हैट्रिक लगा चुकी है. लगातार तीन हार के बाद टीम के स्क्वॉड पर सवाल उठ रहे हैं. आरसीबी के खिलाफ 43 रन की हार के बाद अश्विन ने भी सीएसके पर चुप्पी तोड़ी है और वह भावुक नजर आए. उन्होंने सीएसके के लिए अपनी आखिरी विदाई को लेकर बड़ा खुलासा किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीएसके की हार के बाद भावुक हुए अश्विन. (PIC- X)
सीएसके की हार के बाद भावुक हुए अश्विन. (PIC- X)

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार की हैट्रिक लगा चुकी है. लगातार तीन हार के बाद टीम के स्क्वॉड पर सवाल उठ रहे हैं. आरसीबी के खिलाफ 43 रन की हार के बाद अश्विन ने भी सीएसके पर चुप्पी तोड़ी है और वह भावुक नजर आए. उन्होंने सीएसके के लिए अपनी आखिरी विदाई को लेकर बड़ा खुलासा किया. अश्विन ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों जल्दी आईपीएल से विदाई ले ली. उन्होंने डिटेल में समझाया कि आखिर अश्विन आगे क्यों नहीं खेले. 

क्या बोले अश्विन?

अश्विन ने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'क्या आप कोई उदास गाना सुझा सकते हैं? मैं इस मैच को एक तटस्थ नजरिए से देख रहा हूं, लेकिन यह मत भूलिए कि मैंने हाल ही में CSK के साथ एक निराशाजनक सीजन बिताया है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक निराशाजनक सीजन था. सच कहूं तो, मेरे मन में यह बात थी कि मैं और खेल सकता था, लेकिन भावनात्मक रूप से, मुझमें खेलने की और हिम्मत नहीं बची थी.'

बेहद दर्दनाक था सीजन- अश्विन

अश्विन ने आगे कहा, 'मैं वहां नहीं जाना चाहता, यह मानसिक रूप से परेशान करने वाला है. यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक था. मैंने थोड़ी बात की, फिर मैंने कहा मैंने चेन्नई से शुरुआत की थी, मैं अपने होमटाउन में खत्म कर रहा हूं. यह ठीक है, मैंने खुद रिटायर होने का फैसला किया. इससे मैनेजमेंट को यह सिरदर्द नहीं होता कि मुझे टीम में रखें या बाहर निकाल दें. अगर मैं चला जाता, तो उनके 10 करोड़ रुपये भी बच जाते. मैं अब भी निराश हूं. मुझे उम्मीदें थीं, मुझे आशा थी.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. T20 मैच में ODI वाला टोटल.. 349 रन ठोक 5 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

अश्विन को थी सीएसके की जीत की उम्मीद

अश्विन ने आरसीबी से हार पर कहा, 'मुझे आज के मैच से उम्मीदें थीं. मुझे पता है, मैंने RCB को जीतने के लिए चुना था, क्योंकि उनके पास ताकत है. लेकिन, मैंने CSK के पिछले मैच में दिखाए गए सुधार पर भरोसा किया था. मुझे इस बात पर थोड़ा भरोसा था कि RCB इस मैच में एक ब्रेक के बाद आ रही थी. जिस तरह से RCB खेली, उन्होंने सबको चेतावनी दे दी है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
West Bengal Election 2026
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
assam election 2026
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
असम चुनाव में ये मुद्दे बढ़ा सकते हैं BJP की टेंशन, कांग्रेस की चुनौतियां भी कम नहीं
assam election 2026
असम चुनाव में ये मुद्दे बढ़ा सकते हैं BJP की टेंशन, कांग्रेस की चुनौतियां भी कम नहीं