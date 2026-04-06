CSK की हार के बाद अश्विन हुए भावुक... क्यों याद की अपनी आखिरी विदाई? कहा- उनके 10 करोड़ बच जाते...

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार की हैट्रिक लगा चुकी है. लगातार तीन हार के बाद टीम के स्क्वॉड पर सवाल उठ रहे हैं. आरसीबी के खिलाफ 43 रन की हार के बाद अश्विन ने भी सीएसके पर चुप्पी तोड़ी है और वह भावुक नजर आए. उन्होंने सीएसके के लिए अपनी आखिरी विदाई को लेकर बड़ा खुलासा किया. अश्विन ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों जल्दी आईपीएल से विदाई ले ली. उन्होंने डिटेल में समझाया कि आखिर अश्विन आगे क्यों नहीं खेले.

क्या बोले अश्विन?

अश्विन ने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'क्या आप कोई उदास गाना सुझा सकते हैं? मैं इस मैच को एक तटस्थ नजरिए से देख रहा हूं, लेकिन यह मत भूलिए कि मैंने हाल ही में CSK के साथ एक निराशाजनक सीजन बिताया है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक निराशाजनक सीजन था. सच कहूं तो, मेरे मन में यह बात थी कि मैं और खेल सकता था, लेकिन भावनात्मक रूप से, मुझमें खेलने की और हिम्मत नहीं बची थी.'

बेहद दर्दनाक था सीजन- अश्विन

अश्विन ने आगे कहा, 'मैं वहां नहीं जाना चाहता, यह मानसिक रूप से परेशान करने वाला है. यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक था. मैंने थोड़ी बात की, फिर मैंने कहा मैंने चेन्नई से शुरुआत की थी, मैं अपने होमटाउन में खत्म कर रहा हूं. यह ठीक है, मैंने खुद रिटायर होने का फैसला किया. इससे मैनेजमेंट को यह सिरदर्द नहीं होता कि मुझे टीम में रखें या बाहर निकाल दें. अगर मैं चला जाता, तो उनके 10 करोड़ रुपये भी बच जाते. मैं अब भी निराश हूं. मुझे उम्मीदें थीं, मुझे आशा थी.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. T20 मैच में ODI वाला टोटल.. 349 रन ठोक 5 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड

अश्विन को थी सीएसके की जीत की उम्मीद

अश्विन ने आरसीबी से हार पर कहा, 'मुझे आज के मैच से उम्मीदें थीं. मुझे पता है, मैंने RCB को जीतने के लिए चुना था, क्योंकि उनके पास ताकत है. लेकिन, मैंने CSK के पिछले मैच में दिखाए गए सुधार पर भरोसा किया था. मुझे इस बात पर थोड़ा भरोसा था कि RCB इस मैच में एक ब्रेक के बाद आ रही थी. जिस तरह से RCB खेली, उन्होंने सबको चेतावनी दे दी है.'