25 करोड़ में भी ग्रीन नहीं करेंगे पूरा काम? अश्विन ने दी 2 करोड़ काटने की नसीहत, मची खलबली

IPL: आईपीएल 2026 का आगाज में हफ्तेभर से भी कम समय बचा है. सबसे ज्यादा चर्चे कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) के हो रहे हैं. एक के बाद एक इस टीम के खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर होते दिख रहे हैं. अब सबसे महंगे कैमरन ग्रीन पर भी सवाल खड़ा हुआ है. अश्विन ने ग्रीन की सैलेरी काटने की डिमांड कर दी है.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत28 मार्च से हो रही है. मेगा टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही सबसे ज्यादा चर्चे केकेआर की टीम के हो रहे हैं. कोलकाता की टीम मुश्किल में है क्योंकि एक के बाद एक खिलाड़ी टूर्नामेंट से इंजरी के चलते बाहर होते दिख रहे हैं. अब सबसे महंगे प्लेयर कैमरन ग्रीन पर भी सवाल खड़ा हुआ है, जिन्हें केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने ग्रीन की सैलेरी काटने का ऑप्शन रखा है क्योंकि वह इतनी बड़ी रकम में भी केकेआर के पूरे काम नहीं आने वाले हैं.
अश्विन ने ग्रीन के वर्कलोड का चक्कर समझाते हुए चिंता जताई है. उन्होंने सुझाव दिया अगर आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी प्लेयर की भूमिका पूरी नहीं होती है तो फ्रेंचाइजियों के पास सैलेरी काटने का ऑप्शन होना चाहिए. कैमरन ग्रीन 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले का हिस्सा तो होंगे, लेकिन उनकी फॉर्म और वर्कलोड सीमित रहा है, इस मुद्दे पर अश्विन ने खुलकर बात की. T20 वर्ल्ड कप के दौरान, ग्रीन ने तीन पारियों में 24 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 21 रन था. उन्होंने दो मैचों में तीन ओवर गेंदबाजी की और एक विकेट लिया. वहीं, शेफील्ड शील्ड मैच में उन्होंने शतक ठोका लेकिन बॉलिंग नहीं की. पाकिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में, ग्रीन ने दो मैचों में चार ओवर गेंदबाजी की और एक विकेट लिया. हालांकि, एशेज टेस्ट में उन्होंने ठीक-ठाक बॉलिंग की और विकेट भी लिए.
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'ग्रीन को लेकर एक सवाल है कि क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें पूरे चार ओवर गेंदबाज़ी करने की इजाज़त देगा? यह भी एक संभावना है. ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ग्रीन से कह रहा है कि वह IPL में खेल सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमारे लिए बहुत जरूरी है इसलिए आप सिर्फ इतना ही वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं.'
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अश्विन ने कहा, 'IPL टीमों को भी यह मौका मिलना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ दो ओवर गेंदबाज़ी करता है, तो वे उसके 2 करोड़ रुपये काट सकें. क्यों नहीं? अगर वह अपने चार ओवर पूरे नहीं कर पाता है, तो आपको उसके पैसे काटने का अधिकार होना चाहिए. जब आप IPL ऑक्शन में आए थे, तो उम्मीद यही थी कि आप पूरे चार ओवर गेंदबाज़ी करेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे. अगर गेंदबाज़ी पर कोई रोक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर कोई रोक है तो टीम को कॉन्ट्रैक्ट की रक़म में से कटौती करने की इजाजत मिलनी चाहिए. जरा सोचिए, अगर आप शाहरुख़ ख़ान हैं और आपने किसी खिलाड़ी के लिए 25 करोड़ रुपये दिए हैं. लेकिन फिर वह आकर कहता है कि, सर, मैं आज सिर्फ़ एक ओवर गेंदबाज़ी करूंगा या दिन में सिर्फ 10 गेंदें ही डालूंगा. आपको कैसा लगेगा?'