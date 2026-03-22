Advertisement
trendingNow13149355
Hindi Newsक्रिकेट25 करोड़ में भी ग्रीन नहीं करेंगे पूरा काम? अश्विन ने दी 2 करोड़ काटने की नसीहत, मची खलबली

25 करोड़ में भी ग्रीन नहीं करेंगे पूरा काम? अश्विन ने दी 2 करोड़ काटने की नसीहत, मची खलबली

IPL: आईपीएल 2026 का आगाज में हफ्तेभर से भी कम समय बचा है. सबसे ज्यादा चर्चे कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) के हो रहे हैं. एक के बाद एक इस टीम के खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर होते दिख रहे हैं. अब सबसे महंगे कैमरन ग्रीन पर भी सवाल खड़ा हुआ है. अश्विन ने ग्रीन की सैलेरी काटने की डिमांड कर दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 22, 2026, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cameron Green (X)
Cameron Green (X)

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत28 मार्च से हो रही है. मेगा टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही सबसे ज्यादा चर्चे केकेआर की टीम के हो रहे हैं. कोलकाता की टीम मुश्किल में है क्योंकि एक के बाद एक खिलाड़ी टूर्नामेंट से इंजरी के चलते बाहर होते दिख रहे हैं. अब सबसे महंगे प्लेयर कैमरन ग्रीन पर भी सवाल खड़ा हुआ है, जिन्हें केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने ग्रीन की सैलेरी काटने का ऑप्शन रखा है क्योंकि वह इतनी बड़ी रकम में भी केकेआर के पूरे काम नहीं आने वाले हैं. 

अश्विन ने समझाया वर्कलोड का चक्कर

अश्विन ने ग्रीन के वर्कलोड का चक्कर समझाते हुए चिंता जताई है. उन्होंने सुझाव दिया अगर आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी प्लेयर की भूमिका पूरी नहीं होती है तो फ्रेंचाइजियों के पास सैलेरी काटने का ऑप्शन होना चाहिए. कैमरन ग्रीन 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले का हिस्सा तो होंगे, लेकिन उनकी फॉर्म और वर्कलोड सीमित रहा है, इस मुद्दे पर अश्विन ने खुलकर बात की. T20 वर्ल्ड कप के दौरान, ग्रीन ने तीन पारियों में 24 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 21 रन था. उन्होंने दो मैचों में तीन ओवर गेंदबाजी की और एक विकेट लिया. वहीं, शेफील्ड शील्ड मैच में उन्होंने शतक ठोका लेकिन बॉलिंग नहीं की. पाकिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में, ग्रीन ने दो मैचों में चार ओवर गेंदबाजी की और एक विकेट लिया. हालांकि, एशेज टेस्ट में उन्होंने ठीक-ठाक बॉलिंग की और विकेट भी लिए.

क्या बोले अश्विन?

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'ग्रीन को लेकर एक सवाल है कि क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें पूरे चार ओवर गेंदबाज़ी करने की इजाज़त देगा? यह भी एक संभावना है. ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ग्रीन से कह रहा है कि वह IPL में खेल सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमारे लिए बहुत जरूरी है इसलिए आप सिर्फ इतना ही वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. BAD-LUCK: कभी नहीं जीत पाए IPL की ट्रॉफी, ये हैं IPL इतिहास के 10 सबसे अभागे खिलाड़ी

अश्विन ने दिया सैलेरी काटने का सुझाव

अश्विन ने कहा, 'IPL टीमों को भी यह मौका मिलना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ दो ओवर गेंदबाज़ी करता है, तो वे उसके 2 करोड़ रुपये काट सकें. क्यों नहीं? अगर वह अपने चार ओवर पूरे नहीं कर पाता है, तो आपको उसके पैसे काटने का अधिकार होना चाहिए. जब आप IPL ऑक्शन में आए थे, तो उम्मीद यही थी कि आप पूरे चार ओवर गेंदबाज़ी करेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे. अगर गेंदबाज़ी पर कोई रोक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर कोई रोक है तो टीम को कॉन्ट्रैक्ट की रक़म में से कटौती करने की इजाजत मिलनी चाहिए. जरा सोचिए, अगर आप शाहरुख़ ख़ान हैं और आपने किसी खिलाड़ी के लिए 25 करोड़ रुपये दिए हैं. लेकिन फिर वह आकर कहता है कि, सर, मैं आज सिर्फ़ एक ओवर गेंदबाज़ी करूंगा या दिन में सिर्फ 10 गेंदें ही डालूंगा. आपको कैसा लगेगा?'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
Israel Iran tension
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
Iran war
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
Assembly Election 2026
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड