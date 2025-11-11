Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

IPL Trade News: रवींद्र जडेजा के साथ सैम करन पर क्यों अड़ा राजस्थान रॉयल्स, पूरी हो पाएगी इस धाकड़ ऑलराउंडर की कमी?

IPL Trade: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के लिए बड़े ट्रेड डील्स में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रही बातचीत के चर्चे चरम पर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान ने संजू सैमसन को सीएसके के पास भेजने के बदले रवींद्र जडेजा के साथ सैम करन की भी मांग की थी. अब सवाल है कि जडेजा जैसे धुरंधर के बावजूद राजस्थान की टीम सैम करन के पीछे क्यों पड़ी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:32 PM IST
Sam Curran
Sam Curran

सैम करन और रविंद्र जडेजा का राजस्थान में जाने का सौदा लगभग पक्का कर लिया है. कुछ ही घंटों में इस मुद्दे पर अपडेट देखने को मिल सकता है.

सीएसके ने सैमसन के लिए बढ़ाया कदम

संजू सैमसन ने आईपीएल 2025 के बाद बदलाव की मांग की थी. सैमसन की रिलीज की खबर पर सीएसके ने फौरन कदम उठाया. एमएस धोनी के 44 साल के बाद लॉन्ग-टर्म विकेटकीपर-बैटर की तलाश में सीएसके ने सैमसन को टारगेट किया. बदले में, आरआर ने सीधे रवींद्र जडेजा की मांग रख दी जो 18 करोड़ के रिटेंशन वैल्यू वाले खिलाड़ी हैं. जडेजा का आईपीएल करियर आरआर से ही शुरू हुआ था. 2008 के उद्घाटन सीजन में उन्होंने 27 मैचों में 430 रन बनाए और 6 विकेट लिए थे. 

सैम करन के पीछे क्यों पड़ी RR

अब सवाल है जडेजा को हासिल करने के बाद राजस्थान की टीम आखिर सैम करन के पीछे क्यों पड़ी है. दरअसल, टीम के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की कमी को भरने के लिए राजस्थान ने ये मास्टर प्लान तैयार किया है. उन्होंने एक और खिलाड़ी की मांग की ताकि सौदा बैलेंस हो. शुरुआत में डेवाल्ड ब्रेविस का नाम आया, लेकिन सीएसके ने साफ मना कर दिया. फिर शिवम दुबे और मथीशा पथिराना के नाम चर्चा में आए, लेकिन सीएसके ने इन्हें भी ठुकरा दिया था. आखिरकार, सैम करन पर सहमति बनी.

कमजोर था ऑलराउंडर डिपार्टमेंट

सैम करन 2025 सीजन में सीएसके के लिए सिर्फ 2.4 करोड़ में खरीदे गए थे. उन्होंने 5 मैचों में 114 रन बनाए और 1 विकेट लिया. उनका आईपीएल इतिहास बेहद शानदार रहा है. 2023 में पंजाब किंग्स ने उन्हें 18.5 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा था. इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर स्टोक्स ने 2023-24 में आरआर के लिए खेला, लेकिन इंजरी और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के कारण 2025 में वे उपलब्ध नहीं थे. स्टोक्स की कमी ने आरआर की ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को कमजोर कर दिया, जहां तेज गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर बैटिंग का अभाव साफ दिखा. यही वजह है कि अपना ऑलराउंडर डिपार्टमेंट मजबूत करने के लिए राजस्थान ने करन की मांग की. 

author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

IPL 2025 Trade

