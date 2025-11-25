Advertisement
लिविंगस्टन जैसे धांसू बल्लेबाज को RCB ने क्यों किया रिलीज? दिग्गज ने खोल दी पोल, रकम बनी रोड़ा

IPL 2026: आईपीएल 2026 रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को जारी हो चुकी है. कई कड़े फैसलों से रिटेंशन चर्चा में रहा. इसमें से एक फैसला आरसीबी ने भी लिया था जिसमें इस टीम ने लियाम लिविंगस्टन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को रिलीज कर दिया था. अब इसके पीछे की वजह दिग्गज अनिल कुंबले ने साफ कर दी है.

 

Nov 25, 2025, 02:58 PM IST
Liam Livingstone
IPL 2026: आईपीएल 2026 रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को जारी हो चुकी है. कई कड़े फैसलों से रिटेंशन चर्चा में रहा. इसमें से एक फैसला आरसीबी ने भी लिया था जिसमें इस टीम ने लियाम लिविंगस्टोन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को रिलीज कर दिया था. अब इसके पीछे की वजह दिग्गज अनिल कुंबले ने साफ कर दी है. आईपीएल 2025 के लिए हुई नीलामी में आरसीबी ने लियाम लिविंगस्टोन को खरीदा था. टीम में उन्हें ग्लेन मैक्सवेल के विकल्प के रूप में देखा गया था. 

पिछले सीजन आरसीबी ने जीता था खिताब

आरसीबी पिछले सीजन अपना पहला खिताब जीतने में सफल रही थी. आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी लिविंगस्टोन को रिलीज कर दिया. दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले ने लिविंगस्टोन की ऊंची कीमत को उनके रिलीज होने की वजह बताया है. जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए अनिल कुंबले ने कहा, 'किसी भी खिलाड़ी को रिलीज करने का फैसला आसान नहीं होता. लियाम लिविंगस्टोन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. कुछ ओवरों में बल्लेबाजी की बदौलत मैच बदलने की क्षमता और उनकी गेंदबाजी उन्हें खास बनाती है.

कितनी थी कीमत?

उन्होंने आगे कहा, 'लिविंगस्टोन के साथ काम करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि लिविंगस्टोन को रिलीज किए जाने के पीछे का बड़ा कारण उनकी महंगी कीमत हो सकती है.' आरसीबी ने आईपीएल 2025 के लिए हुई नीलामी में लियाम लिविंगस्टोन को 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर लिविंगस्टोन का पिछले सीजन आरसीबी के लिए वह कुछ खास नहीं कर सके. 

कैसा था प्रदर्शन?

लिविंगस्टोन ने IPL 2025 में आरसीबी के लिए 133.33 के स्ट्राइक रेट से 8 पारी में 112 रन बनाए थे. गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन साधारण रहा था. सीजन में सिर्फ 9 ओवर फेंकने वाले लिविंगस्टोन को 2 विकेट मिले थे. लियाम लिविंगस्टोन टी20 के नजरिए से बेहद अहम खिलाड़ी हैं. आरसीबी से रिलीज किए जाने के बाद निश्चित रूप से कोई न कोई टीम उन्हें नीलामी में अपने साथ जोड़ सकती है.

