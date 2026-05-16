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Hindi Newsक्रिकेटऋषभ पंत बल्लेबाजी करने क्यों नहीं उतरे? ड्रेसिंग रूम में थे पूरी तरह तैयार, लास्ट मूमेंट पर क्यों बदला मूड?

ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने क्यों नहीं उतरे? ड्रेसिंग रूम में थे पूरी तरह तैयार, लास्ट मूमेंट पर क्यों बदला मूड?

LSG vs CSK: आईपीएल 2026 लखनऊ की टीम के लिए सीजन बुरे सपने जैसा साबित हुआ है. टीम हार की बेड़ियों में कसी रही और प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. जिसके बाद ऋषभ पंत की कप्तानी पर भी सवाल उठे. ऐसे में जब सीएसके के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी न करने का फैसला किया तो सभी के जहन में सवाल उठे. उन्होंने मैच के बाद साफ किया कि आखिर क्यों वो बैटिंग करने नहीं उतरे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 16, 2026, 09:21 AM IST
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Rishabh Pant
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IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए आईपीएल 2026 बुरे सपने जैसा साबित हुआ. टीम प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी टीमों का खेल खराब करने में जुटी है. लखनऊ ने सीएसके के खिलाफ मुकाबले अपने 12वें मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में टीम के कप्तान ऋषभ पंत अपने पर बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, जिसके बाद सभी के जहन में सवाल था कि आखिर क्यों पंत ने बैटिंग नहीं की. इसका राज उन्होंने मैच के बाद खोला.

लखनऊ ने जीता था टॉस

लखनऊ की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. टीम की तरफ से आकाश महाराज ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट झटककर सीएसके की कमर तोड़ दी. चेन्नई की टीम की तरफ से कार्तिक शर्मा ने 42 गेंद में 71 रन ठोके, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके जमाए. इस पारी की बदौलत सीएसके की टीम बोर्ड पर 187 रन टांगने में कामयाब हुई. 

बैटिंग करने नहीं उतरे पंत

लखनऊ की टीम ने शानदार शुरुआत की. मिचेल मार्श ने 38 गेंद में 90 रन ठोके, इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 9 चौके जमाए. जोश इंग्लिस ने भी 36 रन की पारी खेलकर उनका साथ निभाया. पूरन ने 32 रन की पारी खेली, अब्दुल समद बैटिंग करने उतरे और 7 रन के स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद सभी को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह पंत बैटिंग करने आएंगे, लेकिन आखिरी मूमेंट पर पंत ने फैसला बदल लिया. मुकुल चौधरी को बैटिंग के लिए भेजा जिन्होंने 13 रन ठोक टीम जीत दिलाई. 

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क्यों नहीं उतरे पंत? 

मैच के बाद ऋषभ पंत ने अपनी बैटिंग न करने के फैसले के बारे में कहा, 'मैं बैटिंग के लिए तैयार था और तभी मेरे मन में एक विचार आया. मैं ड्रेसिंग रूम में था और मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों न उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए जिन्हें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है. जिन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं और यही वह विचार था. मैं बार-बार सोच रहा था कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं अभी भी मैदान पर उतरना चाहता था, लेकिन कभी-कभी आपको टीम के थिंक टैंक के फैसले का सम्मान करना पड़ता है। तो बस यही बात थी.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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