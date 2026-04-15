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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs LSG: 3 गेंद खेलकर क्यों रिटायर्ड हर्ट हुए ऋषभ पंत? कराहते हुए गए मैदान से बाहर, जानें पूरा मामला

RCB vs LSG: 3 गेंद खेलकर क्यों रिटायर्ड हर्ट हुए ऋषभ पंत? कराहते हुए गए मैदान से बाहर, जानें पूरा मामला

RCB vs LSG: आरसीबी और लखनऊ के बीच मुकाबले में एलएसजी की टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई. लखनऊ के लिए 'कंगाली में आटा गीला' वाली कहावत सही साबित हुई, क्योंकि मुश्किल समय में ऋषभ पंत 3 गेंद खेलकर बाहर चले गए. लखनऊ के फैंस पंत की चोट को लेकर टेंशन में हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:46 PM IST
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ऋषभ पंत इंजरी के चलते हुए बाहर. (BCCI)
ऋषभ पंत इंजरी के चलते हुए बाहर. (BCCI)

RCB vs LSG: आरसीबी और लखनऊ के बीच मुकाबले में एलएसजी की टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई. लखनऊ के लिए 'कंगाली में आटा गीला' वाली कहावत सही साबित हुई, क्योंकि मुश्किल समय में ऋषभ पंत 3 गेंद खेलकर बाहर चले गए. लखनऊ के फैंस पंत की चोट को लेकर टेंशन में हैं. पॉवर प्ले टीम के लिए मुश्किलों से भरा रहा. लखनऊ को पहला झटका महज 32 के स्कोर पर लगा था, इसके बाद बिना आउट हुए पंत को बाहर जाना पड़ा.

क्यों बाहर हुए ऋषभ पंत? 

आरसीबी ने लखनऊ की टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था. लखनऊ ने अपना पहला विकेट एडेन मारक्रम के रूप में 32 के स्कोर पर खो दिया. इसके बाद बैटिंग करने ऋषभ पंत उतरे, पंत के सामने ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज हेजलवुड बॉलिंग कर रहे थे. पंत ने 2 गेंद का सामना किया, तीसरी गेंद पर हेजलवुड की घातक डिलीवरी उनकी कोहनी में लगी.

कराहते हुए बाहर गए पंत 

ऋषभ पंत गेंद लगने के बाद मुश्किल में नजर आए. वह दर्द से कराह उठे, हेजलवुड ने उनका हाल पूछा. कुछ देर के इंतजार के बाद उन्हें फिजियो के साथ बाहर जाना पड़ा. पंत के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद लखनऊ की टीम और भी मुश्किल में आ गई. विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन भी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए और हेजलवुड ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया.

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टॉस पर तय हो गई हार

लखनऊ की हार मानों टॉस पर ही तय हो गई थी. आरसीबी 2025 से अभी तक 8 मैच में चेज कर चुकी है, जिसमें से टीम ने 7 मैच में चेज करते हुए जीत दर्ज की है. वहीं, लखनऊ ने 6 मैच में महज 1 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीता है. इस मैच में भी आरसीबी के लिए जीत का ये टोटका काम करता नजर आ रहा है. 

 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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