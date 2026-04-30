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Hindi Newsक्रिकेटRiyan Parag Fined: सरेआम कश... फिर भी बैन से बच गए रियान पराग, BCCI ने ठोका लाखों का जुर्माना?

Riyan Parag Fined: सरेआम कश... फिर भी बैन से बच गए रियान पराग, BCCI ने ठोका लाखों का जुर्माना?

IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग एक कांड से चर्चा में आ गए. उन्होंने चोरी छिपे ड्रेसिंग रूम में वैपिंग (ई-सिगरेट) ली, लेकिन कैमरे से नहीं बच पाए. 2019 से भारत में 'ई-सिगरेट' पर बैन लगा हुआ है और इसे सरेआम लेने पर जुर्माना या जेल का भी प्रावधान है, लेकिन रियान पराग बैन से बच गए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:02 PM IST
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IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग एक कांड से चर्चा में आ गए. उन्होंने चोरी छिपे ड्रेसिंग रूम में वैपिंग (ई-सिगरेट) ली, लेकिन कैमरे से नहीं बच पाए. 2019 से भारत में 'ई-सिगरेट' पर बैन लगा हुआ है और इसे सरेआम लेने पर जुर्माना या जेल का भी प्रावधान है, लेकिन रियान पराग बैन से बच गए. खबर है कि बीसीसीआई ने 25% मैच फीस का जुर्माना लगाया है. जानिए क्या है आर्टिकल 2.21 और आखिर क्यों रियान पर बैन नहीं लगा.

एक कश पड़ा महंगा

पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान रियान पराग का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह वैपिंग करते नजर आए. उनके आस-पास अन्य प्लेयर्स भी हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल भी उनके पास खड़े दिखे. एक ई-सिगरेट का कश उन्हें लाखों महंगा पड़ा है. रियान पराग को इस सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 14 करोड़ रुपये के भारी-भरकम कॉन्ट्रैक्ट पर रिटेन किया है. उनकी एक मैच की फीस लगभग 1 करोड़ रुपये बैठती है. बीसीसीआई ने उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है, जो लगभग 25 लाख रुपये होता है.

रियान पराग पर क्यों नहीं लगा बैन?

25 लाख के जुर्माने के साथ रियान पराग के खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है. क्रिकेट के नियमों की किताब में ड्रेसिंग रूम के अंदर स्मोकिंग के लिए कोई सीधा नियम नहीं था. इसलिए मैच रेफरी अमित शर्मा ने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 का सहारा लिया. यह आर्टिकल उन गलतियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं.

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रियान पराग ने स्वीकारी अपनी गलती

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने गुरुवार सुबह रियान पराग को इस मामले में नोटिस भेजा. रियान ने अपनी गलती मान ली है और मैच रेफरी द्वारा सुनाए गए फैसले को स्वीकार कर लिया है. हालांकि, उनके पास अपील करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने मामले को और आगे न बढ़ाते हुए जुर्माना भरने का फैसला किया है. वह अब इस विवाद को पीछे छोड़कर अगले मैच पर ध्यान देना चाहते हैं. यह बीसीसीआई की चेतावनी भी है ताकि ऐसी घटना दोबारा न देखने को मिले. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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