प्लेऑफ के करीब आकर बदल गया राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, यशस्वी जायसवाल को मिली कमान, ये है बड़ी वजह

Why Riyan Parag Not Playing: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. जब पिछली बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब गुजरात के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल नहीं खेले थे. आज रियान पराग बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में Yashasvi Jaiswal राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं. IPL और टी20 क्रिकेट में यशस्वी बतौर कप्तान पहली बार खेल रहे हैं.
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Why Riyan Parag Not Playing: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. जब पिछली बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब गुजरात के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल नहीं खेले थे. आज रियान पराग बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं. IPL और टी20 क्रिकेट में यशस्वी बतौर कप्तान पहली बार खेल रहे हैं. किस्मत ने उनका साथ दिया, क्योंकि गुजरात के खिलाफ मैच में सिक्का उनके पक्ष में गिरा. सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में आरआर के स्टैंड-इन कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए आखिरी मैच के दौरान रियान पराग थोड़े तकलीफ में थे. बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 50 गेंदों पर 90 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन वो हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने की वजह से परेशान थे और इसी वजह से वो फील्डिंग के दौरान भी मैदान पर नहीं आए. उस मुकाबले में भी यशस्वी जायसवाल ने टीम की कमान संभाली थी. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले यशस्वी ने टॉस पर अपडेट देते हुए कहा कि रियान पराग हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं और इसीलिए आज का मुकाबला मिस करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि रियान पराग अगले मैच तक फिट हो जाएंगे.
बता दें कि प्लेऑफ के लिहाज से राजस्थान रॉयल्स के लिए ये मुकाबला काफी अहम है. इस मैच को जीतकर वो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहेंगे. हालांकि, गुजरात टाइटंस की टीम भी पिछले कुछ मैचों से शानदार प्रदर्शन कर रही है. ऐसे में यशस्वी जायसवाल की कप्तानी का कड़ा इम्तेहान होने वाला है. बता दें कि टी20 क्रिकेट में पहली बार वो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उनके पास कप्तानी का अनुभव नहीं है.
गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा