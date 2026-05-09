Advertisement
trendingNow13210857
Hindi Newsक्रिकेटप्लेऑफ के करीब आकर बदल गया राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, यशस्वी जायसवाल को मिली कमान, ये है बड़ी वजह

प्लेऑफ के करीब आकर बदल गया राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, यशस्वी जायसवाल को मिली कमान, ये है बड़ी वजह

Why Riyan Parag Not Playing: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. जब पिछली बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब गुजरात के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल नहीं खेले थे. आज रियान पराग बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में Yashasvi Jaiswal राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं. IPL और टी20 क्रिकेट में यशस्वी बतौर कप्तान पहली बार खेल रहे हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 09, 2026, 07:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yashasvi Jaiwsal Captain (PHOTO- IPLT20.COM)
Yashasvi Jaiwsal Captain (PHOTO- IPLT20.COM)

Why Riyan Parag Not Playing: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. जब पिछली बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब गुजरात के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल नहीं खेले थे. आज रियान पराग बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं. IPL और टी20 क्रिकेट में यशस्वी बतौर कप्तान पहली बार खेल रहे हैं. किस्मत ने उनका साथ दिया, क्योंकि गुजरात के खिलाफ मैच में सिक्का उनके पक्ष में गिरा. सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में आरआर के स्टैंड-इन कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

यशस्वी जायसवाल बने कप्तान, रियान क्यों बाहर?

बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए आखिरी मैच के दौरान रियान पराग थोड़े तकलीफ में थे. बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 50 गेंदों पर 90 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन वो हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने की वजह से परेशान थे और इसी वजह से वो फील्डिंग के दौरान भी मैदान पर नहीं आए. उस मुकाबले में भी यशस्वी जायसवाल ने टीम की कमान संभाली थी. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले यशस्वी ने टॉस पर अपडेट देते हुए कहा कि रियान पराग हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं और इसीलिए आज का मुकाबला मिस करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि रियान पराग अगले मैच तक फिट हो जाएंगे.

यशस्वी जायसवाल का कप्तानी में डेब्यू

बता दें कि प्लेऑफ के लिहाज से राजस्थान रॉयल्स के लिए ये मुकाबला काफी अहम है. इस मैच को जीतकर वो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहेंगे. हालांकि, गुजरात टाइटंस की टीम भी पिछले कुछ मैचों से शानदार प्रदर्शन कर रही है. ऐसे में यशस्वी जायसवाल की कप्तानी का कड़ा इम्तेहान होने वाला है. बता दें कि टी20 क्रिकेट में पहली बार वो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उनके पास कप्तानी का अनुभव नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

RR vs GT: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Yashasvi Jaiswal

Trending news

जिसे मिली थी SIR की जिम्मेदारी, वही बने CM शुभेंदु के सलाहकार; कौन हैं सुब्रत गुप्ता
West Bengal Politics
जिसे मिली थी SIR की जिम्मेदारी, वही बने CM शुभेंदु के सलाहकार; कौन हैं सुब्रत गुप्ता
केंद्रीय मंत्री के बेटे से वसूली और हनीट्रैप की कोशिश, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
hindi news
केंद्रीय मंत्री के बेटे से वसूली और हनीट्रैप की कोशिश, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?
Mamata Banerjee
'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?
भारत की MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब, जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी
DRDO
भारत की MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का टेस्ट कामयाब, जिनपिंग-मुनीर की बढ़ेगी बेचैनी
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
Mahabharat
महाभारत में 'द्रौपदी' बनीं रूपा गांगुली ने कितनी लंबी सिल्क की साड़ी पहनी थी?
विजय बने तमिलनाडु के 'थलापति', TVK चीफ ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, शपथ ग्रहण कल
Tamil Nadu
विजय बने तमिलनाडु के 'थलापति', TVK चीफ ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, शपथ ग्रहण कल
पंजाब की मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की रेड के बाद हुआ एक्शन
Punjab
पंजाब की मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी की रेड के बाद हुआ एक्शन
नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा, AIMIM नेता पर लगाए कई आरोप
AIMIM
नासिक TCS मामले में फडणवीस के मंत्री का बड़ा दावा, AIMIM नेता पर लगाए कई आरोप
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
AIDS
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
suvendu adhikari
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज